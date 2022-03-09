Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' adlı kitabında bizleri neler bekliyor? "Hikâyeyi hiç Albayrak'tan dinlemedik, bilmediğimiz çok şey var!"

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kaleme aldığı, 'Burası Çok Önemli' isimli kitap 11 Mart Cuma günü tüm kitapçılarda satışa çıkacak. Albayrak'ın kaleme aldığı kitap, Türkiye'nin enerji ve ekonomideki tam bağımsız olma yolculuğunu aktarıyor.

Berat Albayrak'ın, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı ile ilgili Turkuvaz Kitap'tan bir paylaşım yapıldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Berat Albayrak tarafından kaleme alınan "Burası Çok Önemli!" cuma günü tüm kitapçılarda. " denildi. Kitap D&R üzerinden ön siparişe de açıldı.







NEDEN "BURASI ÇOK ÖNEMLİ?"

Sabah yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde kitaba ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tezel'in yazısından öne çıkanlar şöyle:



Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' adlı kitabı daha piyasaya çıkmadan Twitter'da 'TT' (gündem) oldu. Sosyal medyada kitabı merak edenler, daha okumadan eleştirenler, espri yapıp takipçi kasanlar vs. her telden yorum vardı.







Kitabın ismi de Albayrak'ın kendi hakkında espri yapabilme öz güveninin olduğunu gösteriyor. Zaten Albayrak katıldığı TV programlarında hakkında yapılan 'çokomelli' yorumları büyük bir olgunlukla karşıladı ve ekonomi, enerji gibi karışık konuları hep halkın anlayacağı dilde esprili, basit anlattı.

Kitabı inşallah cuma günü alıp okuyacağım. Bence Albayrak görevinden ayrıldıktan sonra geçen sürede hem kendi döneminde hem de sonrasında yaşanan gelişmelere uzaktan, geniş perspektiften bakabilme fırsatı bulmuş olabilir. Mutlaka kendi öz eleştirisini de yapmıştır.

Görevden ayrıldıktan sonra herkes Albayrak'ı konuştu, tartıştı. Muhalefet partileri onu ülkenin birinci gündemi yaptı ama Albayrak hiç konuşmadı. Yaşananları hiç ondan dinleme fırsatı bulamadık. Belki bu kitapta bulacağız. Bazen yazmak, konuşmaktan daha iyidir!



'DAMAT BAKAN' SÖYLEMİ

Aslında Albayrak'ı enerji bakanlığından itibaren değerlendirmek gerekiyor. Dünya ekonomisini felç eden, market fiyatlarından elektrik zamlarına birçok alanda etkisini gösteren enerji krizine karşı, bugün panzehir olarak sunulan 'yenilenebilir enerji'de ülkemizde ilk ciddi projeler başlatan Albayrak olmuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde, birçok güneş ve rüzgâr enerji santralleri kuruldu, güneş panelleri ve rüzgâr türbinleri Türkiye'de üretilmeye başlandı, nükleer teknolojide devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı, doğaya zarar vermeden yerli kömür kullanımı artırıldı.







Doğalgaz ithal edilen ülkelerin çeşitliliğinin artırılması da Albayrak'ın döneminde hız kazandı. Şimdi bu doğalgaz politikasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Örneğin bugün Almanya kadar Rus gazına bağımlı değiliz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da enerji bağımsızlığı için büyük önem verdiği doğalgaz arama faaliyetlerine de Albayrak'ın döneminde başlandı. Ve sonrasında Karadeniz'de büyük doğalgaz rezervleri keşfedildi.



Albayrak maliye bakanı olduğu dönemde ise Türkiye ekonomisi dış güçlerin saldırısına uğradı. 'Rahip Brunson' krizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok ederim. (Daha önce yaptım!)" tweet'i aslında küresel güçlerin Türk ekonomisini yıkma projesinin hayata geçirildiğinin göstergesiydi.







Dolar 7 lirayı gördü. Bu açık ekonomik saldırıda Albayrak, döviz kurlarının yükselmemesi için farklı stratejiler geliştirdi. Bu yeni yöntemler çok eleştirildi ama dolar kuru yılı 5.29 TL'de kapattı.



Dolar ve Euro bazlı dünya ticaretine alternatif olarak yerli para birimleriyle ticaret için ilk adımları atan Albayrak oldu. (Rusya-Ukrayna savaşı da yerli para kullanmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi.)



PARATONER ALBAYRAK!

Ancak Aralık 2021'de dolar 18 liraya çıkınca bile muhalefet partileri, muhalif ekonomistler faturayı uzun süredir görevde olmayan Albayrak'a çıkarmaya çalıştı.



Albayrak'ın enerji alanındaki başarıları, ekonomide küresel güçlere karşı gösterdiği mücadele hep görmezden gelindi.



Albayrak'ın mücadelesi, vizyonu hep "damat", "damat bakan" sözleriyle önemsizleştirmeye çalışıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse bunda da başarılı oldular.







Zamanla 'Damat bakan' söylemi yıldırımları üzerine çeken paratonere dönüştü. İktidara yönelik tüm tepkileri Berat Albayrak paratoner olarak kendinde topluyordu. En çok o eleştirildi, fatura hep ona çıkarıldı!



Hikâyenin devamını biliyorsunuz zaten! Ama bu hikâyeyi hiç Albayrak'tan dinlemedik. Bilmediğimiz çok şey var! Baştan sona dinlememiz gerekiyor.

İşte bu açıdan 'Burası Çok Önemli' kitabını fazlasıyla merak ediyorum.



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