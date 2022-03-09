Dünyanın gözü Türkiye'de! Ukrayna ve Rusya arasındaki barış masası Antalya'da kuruldu: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?





Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi. Kuleba, "Bu formatta yeni görüşmeleri yapabiliriz... Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım." dedi.



12.51: ÜÇLÜ ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük.





Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

12.30: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk açıklama: Soğuk bir barış, soğuk bir savaştan daha iyidir.

11.27: Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı Antalya'daki Regnum Carya Otel'de saat 11.25'te başladı.