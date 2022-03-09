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    • 09.03.2022 22:42
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    • 10.03.2022 13:55
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    Dünyanın gözü Türkiye'de! Ukrayna ve Rusya arasındaki barış masası Antalya'da kuruldu: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

    Rusya - Ukrayna savaşında dünyanın gözü Türkiye'de çevrildi. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapıdı. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu da yer aldı. Üçlü temas öncesi Bakan Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov ile ayrı ayrı görüştü. Saat 11.25'te başlayan Kuleba ve Lavrov arasındaki görüşme saat 12.55 gibi sona erdi. Daha sonra iki bakanın ayrı ayrı basın toplantısı yaptı. Toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ateşkes konusunda ilerleme kaydedilemediğini açıklarken, Lavrov ise "Ukrayna'yı tercihe zorlayan Batı bu çatışmaya neden oldu.Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyanın gözü Türkiye’de!

    Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.

    Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyordu.

    ÇAVUŞOĞLU İKİ BAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye -Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü.

        İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna-Türkiye arasındaki üçlü zirveden son dakika haberleri


        PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?
        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük." dedi.



        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi. Kuleba, "Bu formatta yeni görüşmeleri yapabiliriz... Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım." dedi.

        12.51: ÜÇLÜ ZİRVE 1.5 SAAT SÜRDÜ

        Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katıldığı üçlü barış zirvesi, 1.5 saat sürdü. Saat 11.20'de başlayan zirve, saat 12.50'de sona erdi.

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba'yla üçlü formatta görüştük.


        Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        12.30: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk açıklama: Soğuk bir barış, soğuk bir savaştan daha iyidir.

        11.27: Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı Antalya'daki Regnum Carya Otel'de saat 11.25'te başladı.

        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katıldı.

            UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ ÜÇ KONU BAŞLIĞI



            11.20:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'daki görüşmesinde, üç konunun ele alınmasını isteyeceğini kaydetti. Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımı ile gerçekleşecek görüşmede ele alınmasını istediği bu üç konuyu şöyle sıraladı: Ateşkes, kentlerdeki insani durumun iyileştirilmesi ve Rusya askerlerinin Ukrayna'dan çıkması.

            11.16: Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını karşıladı.

            RUS BASININDAN BOMBA İDDİA
            10.47:             Rus basınında yer alan haberlere göre Kuleba ve Lavrov görüşmesinin 90 dakika sürmesi bekleniyor. Daha sonra iki bakanın ayrı ayrı basın toplantısı yapacağı belirtiliyor.

            10.26: Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.



            09.48:             Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü. Çavuşoğlu'nun Ukraynalı mevkidaşını karşılaması ve zirvenin gerçekleştiği masadan ilk görüntüler de geldi.

            Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

                Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.



                Antalya Belek'teki gazeteciler Ukrayna-Rusya-Türkiye buluşmasına kayıt işlemleri için sıraya girdi.

                KULEBA AYRI AÇIKLAMA YAPACAK
                Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00'de öngörülüyor.

                    Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı Regnum Carya otelinin Convention Center binasında yapılacak." ifadelerine yer verildi.

                    TÜRKİYE TEMASLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ
                    Toplantının, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.

                    Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.

                    LAVROV VE KULEBA ANTALYA'DA
                    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.



                    Lavrov ve Kuleba ile heyetlerini taşıyan özel uçaklar, Antalya Havalimanı'na indi.

                    OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI
                    Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

                    Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip ediyor.

                        Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

                        Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.

                        Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konakladı.

                        LAVROV KULEBA GÖRÜŞMESİ SAVAŞ SONRASI İLK KEZ
                        Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.

                        ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
                        Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

                        Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak.
                        Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.

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                        Dünyanın gözü Türkiye’de!
                        Haberler Güncel Dünyanın gözü Türkiye'de! Ukrayna ve Rusya arasındaki barış masası Antalya'da kuruldu: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?
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