Berat Albayrak'ın 'tam bağımsız ekonomi' hedefiyle attığı tarihi 'rezerv' adımı Rusya- Ukrayna savaşı ile yeniden önem kazandı





Uzmanlar, Rusya'nın yurt dışındaki rezervlerinin kilitlenmesi sonucu Rus Merkez Bankası'nın elinin kolunun bağlı olduğu yorumunda bulundu ve Rublede daha fazla değer kaybının, daha fazla oynaklığın ve ekonomik bozulmaların olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.



BATI'NIN ELİNDEKİ RUS REZERVLERİNE YAPTIRIM KOZU

630 milyar dolar ile Rusya Merkez Bankası, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla döviz ve altın rezervine sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Ancak bu paranın yüzde 60'ından fazlası olan, yani 400 milyar dolarının yurt dışında bulunması Batı'nın yaptırım konusunda elini en çok güçlendiren etmenler arasında yer alıyor.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'tam bağımsız ekonomi'nin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.