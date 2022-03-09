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    • Ekonomi
    • 09.03.2022 18:41
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    • 09.03.2022 18:44
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    Berat Albayrak'ın 'tam bağımsız ekonomi' hedefiyle attığı tarihi 'rezerv' adımı Rusya- Ukrayna savaşı ile yeniden önem kazandı

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Rus ekonomisine yaptırım bombardımanı olarak geri döndü. Batılı ülkeler Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulacağını açıklarken; Moskova'nın yurt dışındaki rezervlerinin kilitlenmesi sonucu Rus Merkez Bankası'nın elinin kolunun bağlı olduğu yorumunda bulundu. Bu noktada 'tam bağımsız ekonomi'nin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde "Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda atılan rezerv adımıyla Türkiye'nin yurt dışında bulunan rezervleri yurt içine aktarıldı. Bu tarihi hamle Karadeniz'deki savaşla bir kez daha önem kazandı.

    Türkiye’nin tarihi rezerv adımı ve savaş...

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 14. gün geride kaldı.

    Çatışmaların başladığı ilk günden beri Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO ülkeleri başta olmak üzere Rusya'ya yönelik yaptırım paketlerini harekete geçirdi.



    Rus ekonomisine yıpratmaya yönelik atılan bu adımlarda Rusya'nın SWIFT sistemi dışına çıkarılması, ABD'nin Rus petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklaması ve Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki rezervlerinin kilitlenmesi olarak ön plana çıktı

    Avrupa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi ülkeler Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulacağını açıkladı.



    Uzmanlar, Rusya'nın yurt dışındaki rezervlerinin kilitlenmesi sonucu Rus Merkez Bankası'nın elinin kolunun bağlı olduğu yorumunda bulundu ve Rublede daha fazla değer kaybının, daha fazla oynaklığın ve ekonomik bozulmaların olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

    BATI'NIN ELİNDEKİ RUS REZERVLERİNE YAPTIRIM KOZU
    630 milyar dolar ile Rusya Merkez Bankası, gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla döviz ve altın rezervine sahip ülke olarak dikkat çekiyor. Ancak bu paranın yüzde 60'ından fazlası olan, yani 400 milyar dolarının yurt dışında bulunması Batı'nın yaptırım konusunda elini en çok güçlendiren etmenler arasında yer alıyor.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'tam bağımsız ekonomi'nin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.



        TAM BAĞIMSIZ EKONOMİ VE BERAT ALBAYRAK'IN TARİHİ HAMLESİ
        Türkiye'nin yurt dışında bulunan rezervleri eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görev yaptığı dönemde tarihi bir operasyonla yurt içine aktarıldı.

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yurt dışında bulunan altın rezervlerinin 2017'den sonra Türkiye'ye getirildiği açıklamış ve "Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde çok önemli bir şey yapıldı ve Türkiye'nin cevherlerden ürettiği altınların, Merkez Bankası'nın satın almasına karar veriliyor ve cevherlerden üretilen altını TL olarak alan Merkez Bankası rezervlerine katıyor" ifadelerini kullanmıştı.


        720 TONA ULAŞTI
        Albayrak döneminde atılan bu adımla yurt içi cevherlerden üretilen altınları satın alma imkanına kavuşan Merkez Bankası bu düzenleme ile altın rezervini kısa sürede 6 kat artarak 120 tondan 720 tona yükseltti.



        "BU ÖVÜNÜLECEK BİR DURUM"
        Demokratik Sol Partili (DSP) eski Ekonomi Bakanı Masum Türker de Berat Albayrak döneminde 'tam bağımsız ekonomi' hedefiyle atılan ve yurt dışındaki rezervlerin yurt içine aktarılması operasyonuna destek vermiş, "Bu milli olarak övünülecek bir durum" demişti.

        Türker katıldığı bir programda Berat Albayrak'ı hedef alanlara da yanıt vererek, "2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." ifadelerini kullanmıştı.



            BURASI ÇOK ÖNEMLİ: "RESMİ REZERVLERİ KORUMAYI BAŞARDIK"
            Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" vurgusu ile kaleme aldığı Burası Çok Önemli isimli kitabında Merkez Bankası rezervlerine ilişkin önemli detaylara yer verdi.

            Bir ülkenin rezervi incelenirken Merkez Bankası'nın brüt rezervinin esas alınacağının altını çizen Berat Albayrak, yaşanan ona sınama, pandemi ve küresel krize rağmen resmi rezervleri korumayı başardıklarını söyledi. Albayrak, pandemiden çıkışla birlikte Türkiye'nin rezervlerini artırdığını vurgulayarak, rezervlerin 11 milyar seviyesine ulaştığını kaydetti.



            MERKEZ BANKASI'NDAN 165 MİLYAR TL'LİK TARİHİ KAR
            Rezervlerin seviyesinin içinde bulunan durumdan bağımsız değerlendirilmeyeceğine ışık tutan Eski Hazine ve Maliye Bakanı, "2018'den bu yana yaptırım tehditleri, kur saldırıları, pandemi koşulları ve ödemeler dengesinde bir aksama oluşmaması, kur kaynaklı bir enflasyon şoku yaşamaması için gerektiğinde sistemin döviz likiditesi ihtiyacının bir kısmı Merkez Bankası rezervlerinden karşılandı. Uygun koşullar ortaya çıktığında da rezervlerde oluşan kayıp telafi edildi. Bu üç yıllık süreçteki başarılı yönetimin sonucu olarak, Merkez Bankası, tarihinde hiç görülmemiş düzeyde toplam 165 milyar TL'nin üzerinde kar etti" açıklamasında bulundu.



            "ÜLKE REZERVLERİ MERKEZ BANKASI İLE SINIRLI DEĞİL"
            Türkiye'nin ülke rezervlerinin Merkez Bankası rezervleriyle sınırlı olmadığını kaleme aldığı kitapta dile getiren Albayrak, "Diğer gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak, vatandaşlarımızın ve firmalarımızın tasarruflarının önemli bir kısmını döviz ve altın cinsinden yapıyor olması ve ani kur artışları olduğunda yabancı para cinsinden varlıklarını kısmen satarak kar realizasyonu yapması, bize döviz likiditesi anlamında ilave bir koruma sağlıyor" dedi.
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