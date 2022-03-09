Kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe günü kreşler, anaokulları açık mı yoksa kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği açıklaması açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yoğun kar yağışı uyarısı yapınca İstanbul'da bir takım tedbirler alındı ve kreş, anaokullarının yarın tatil edilip edilmediği merak edildi. İşte yanıtı...
10 MART PERŞEMBE KREŞLER, ANAOKULLARI YARIN TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden karla mücadele çalışmaları kapsamında basın açıklaması yapıldı. Buna göre;
"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temek eğitim ve öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, sürücü kursları, Kur'an kursları, özel kurumlar ve diğer eğitim kurumları dahil olmak üzere bütün eğitim öğretim dairelerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesine gününe kadar ara verilmesine"
Ayrıca;
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."