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    • 09.03.2022 23:52
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    Kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe günü kreşler, anaokulları açık mı yoksa kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği açıklaması…

    Ebevynler tarafından akşam saatlerinde kreşler tatil mi sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Meteorolojinin İstanbul hava durumu için turuncu alarm vermesi ve yoğun kar yağışı nedeniyle uyarıda bulunmasının ardından bir takım tedbirler de alındı. İstanbul’da okullarda eğitime ara verilince kreş ve anaokuluna çocuğunu gönderen aileler merakla yarın tatil olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki 10 Mart Perşembe günü kreşler, anaokulları açık mı yoksa kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    Kreşler tatil mi?

    Kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe günü kreşler, anaokulları açık mı yoksa kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği açıklaması açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yoğun kar yağışı uyarısı yapınca İstanbul'da bir takım tedbirler alındı ve kreş, anaokullarının yarın tatil edilip edilmediği merak edildi. İşte yanıtı...

    10 MART PERŞEMBE KREŞLER, ANAOKULLARI YARIN TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden karla mücadele çalışmaları kapsamında basın açıklaması yapıldı. Buna göre;

    "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temek eğitim ve öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel eğitim kursları, sürücü kursları, Kur'an kursları, özel kurumlar ve diğer eğitim kurumları dahil olmak üzere bütün eğitim öğretim dairelerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesine gününe kadar ara verilmesine"

    Ayrıca;

    "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

        👉İŞTE AÇIKLANAN TEDBİRLER!

        İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

        Açıklamada, yarından itibaren İstanbul dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin de 14 Mart Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verildiği ifade edilen açıklamada, "İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
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        Haberler Güncel Kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe günü kreşler, anaokulları açık mı yoksa kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği açıklaması…
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