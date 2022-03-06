İşte İBB'nin gerçek borcu! CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yalanını AK Partili Mehmet Tevfik Göksu çıkardı!

İstanbul'da 3 yıldır İBB'yi CHP yönetiyor. İBB'ye, 2021 yılında ortalama her ay 2.3 katrilyon para gelmiş. İBB'nin şu anda geldiği günden bu yana İstanbul'un geleceğine katkı sunacağı, kurtaracak projesi var mı? Geçmiş borçlardan ödediği var mı? Matematik ortada. 2021'de biz teslim ettiğimizde bütün borçları 28 milyardı. Ocak ayı sonu itibariyle borç rakamı; yaklaşık 58 milyar TL. İBB Sözcüsü, büyük fedakarlık yaparak toplu taşımada taşıdıkları bir yolcunun maliyetinin 13.3 TL diyor. Fiyatı çıkardık; 3.3 TL" diye konuştu.