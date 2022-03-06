İşte İBB'nin gerçek borcu! CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yalanını AK Partili Mehmet Tevfik Göksu çıkardı!

Avcılar AK Parti İlçe Örgütü tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler' gündemli Danışma Meclisi toplantısına AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yanı sıra Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katıldı.
AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu tarafından görsel malzeme ile yapılan sunumda CHP'li ilçe belediyesinin elle tutulur hizmet getiremediği öne sürüldü. Küçükoğlu, esprili dille yaptığı konuşmada son kar yağışında Avcılar'daki yolların kayak pistine döndüğünü, bir mahalleden diğerine kayak yaparak gidenler görüldüğünü ifade etti. Kürsüye gelen Göksu, belediyeciliğin zor bir iş olduğunu, Avcılar'ın kayak pisti olmasının 'takdir edilmesi' gerektiğini söyledi.
Göksu, politikanın bir iletişim sanatı olduğunu, yapılanların en iyi biçimde halka anlatılması gerektiğini vurguladı. Göksu, Esenler'de yaptığı hizmetlerden söz ederken, 2009 yılından bu yana 57 bin 100 konutu yapıp, yenisini tamamlayarak, hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.