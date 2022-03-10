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    • 10.03.2022 18:16
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    Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama! "Dış bağlantılı siyasi bir operasyondur"

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" dedi. "CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir." diyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim." ifadeleriyle tepkisini gösterdi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları...

    takvim.com.tr
    Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler!

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programını aldı. "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklamasını yapmış ve tepki çekmişti.

    İKİ YÜZLÜ ZİYARET
    Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı. Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

    Annelerin sesini yıllardır duymayan Kılıçdaroğlu, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret kararı aldı. Kılıçdaroğlu ayrıca terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın annesini de ziyaret edeceği öğrenildi.

    BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER
    Dün Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu annelerin tepkisi ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Bahçeli Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir.

    Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, "bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz" diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir.

        Tarihsel kökü Diyarbakır'da kurulan Akkoyunlulara dayanan bir vatan evladı olarak Kılıçdaroğlu'na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır. Sayın Kılıçdaroğlu, madem bu kadar geniş gönüllü ve hazır cevapsın, o zaman hodri meydan.

        "KÜRDİSTAN'IN KURULMASINDAN YANA MISIN, DEĞİL MİSİN?"
        PKK, 1978 yılında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nin Fis Köyü'nde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan'ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Sayın Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan'ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla.

        Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim.

        Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan'a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?

        "DIŞ BAĞLANTILI SİYASİ BİR OPERASYONDUR"
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.

        Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu'nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.

        Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var:

        Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince, inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecek.

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