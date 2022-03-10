Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama! "Dış bağlantılı siyasi bir operasyondur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.
KILIÇDAROĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programını aldı. "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklamasını yapmış ve tepki çekmişti.
İKİ YÜZLÜ ZİYARET
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı. Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.
Annelerin sesini yıllardır duymayan Kılıçdaroğlu, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret kararı aldı. Kılıçdaroğlu ayrıca terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın annesini de ziyaret edeceği öğrenildi.
BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER
Dün Diyarbakır'a giden Kılıçdaroğlu annelerin tepkisi ile karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de "Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Bahçeli Twitter hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir.
Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, "bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz" diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir.