11 Mart Cuma Erzurum'da okullarda ders var mı yok mu? ⛄ Erzurum'da bugün okullar tatil mi? Erzurum Valiliği açıklaması…

Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Erzurum'da yarın okullar tatil mi sorusu yer alıyor. Türkiye genelinde yoğun görülen kar yağışı günlük hayatı da olumsuz yönde etkiliyor ve okullara ulaşımı da zorlaştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu uyarısı gelirken il valiliklerinden de peşpeşe kar yağışı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar kendi illerinde yarın okul olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki Erzurum Valiliği açıklaması geldi mi? 11 Mart Cuma Erzurum'da okullarda ders var mı?
11 MART CUMA ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzurum'un 3 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
Erzurum'un 3 ilçesindeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde kamu ve özel okulların tamamında cuma günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.