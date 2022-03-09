Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller'den 6'lı muhalefetin koalisyon önerisine sert tepki: Millete ihanettir!

Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Tansu Çiller, koalisyonun Türkiye'ye büyük zarar vereceğini söyledi. Çiller, parlamenter sisteme dönüş tartışmalarının gündeme getirildiği günlerde, "Koalisyon darbeden beterdir" ifadesini kullandı. Çiller, koalisyon yönetiminde ne kadar zor günler geçirdiğini de bir örnekle anlattı.
GÜÇLÜ KADINLAR ZİRVESİ'NDE ÖZEL AÇIKLAMALAR
Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi SABAH Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği "Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi"nde 'Siyasette Kadın' oturumunda ATV Ana Haber Spikeri Nihan Günay Altıntaş'ın konuğu oldu.
"BUNU SÖYLEYENLER EKONOMİNİN E'SİNDEN ANLAMIYORDUR"
Hükümetin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalarına yönelik "Kadınların altınına mı kaldınız?" şeklindeki eleştirilere de cevap verdi: "'Kadının elinden altını alacaklar, buna göz diktiler, kadınların mağdur edecekler' gibi söylemleri kim dile getiriyorsa ekonominin 'e'sinden anlamıyor demektir. Çok büyük bir fırsatı kaçıyorlar demektir." Çiller, kadınların ellerindeki altın birikimleriyle emeklilik fırsatı yakalayabileceği bir sistem önererek, "Bu sistemle kadınlar yastık altındaki altınlarını prim olarak yatırıp emekli olabilir" dedi.
KOALİSYONUN BAKANI KARARLARIMIZI BALTALADI
Tansu Çiller, geçtiğimiz günlerde bir röportajda dile getirdiği, "6 muhalefet partisinin parlamenter sistemini umut diye sunması millete ihanettir" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi. Çiller, başbakan iken yaşadığı somut olaylar üzerinden koalisyon yönetimlerinin ağır aksak işleyişini ve yıpratıcı yönlerini şu şekilde anlattı:
"Bir koalisyonun başbakanı olmuştum. Türkiye'nin ekonomisi Turgut Özal'dan beri bozulmuştu. Kafamda bunu düzeltecek çok özel bir proje vardı. 40 milyar dolar kazandıracak bir projeydi. Türkiye'nin borcu 20 milyar dolar civarındaydı. Büyük bir kriz geliyordu. O zamanlar telefonlar yeni çıkmıştı. Ben 'telefonun bir kısmını satalım' dedim. Daha sonra zaten herkes PTT'yi satmaya başladı. 40 milyar dolar gibi büyük bir para geldi önümüze, derdim krizi önlemekti. Bu projeyi masanın üzerine koydum, koalisyon hükümeti olarak bunu yapalım diyorum. Bunu koalisyondan bir bakan muhalefetle birlikte o zaman Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve bunu reddettiler. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'ydü. Ona rağmen kendi partisinden dışişleri bakanı bunu engelledi. Bunu çıkarabilmek için Meclis'te kaç gece sabahladım ama iptal ettiler. Gerekçe ise 'Türkiye'nin bağımsızlığını tehdit altına almak'..."