'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' maskeli FETÖ bildirisi! Nihat Genç: "CHP ülkeye ihanet etti, Davutoğlu'na don lastiği oldu"

44 sayfalık bildirge incelendiğinde tepki çeken detaylar ortaya çıktı.



Söz konusu mutabakat metninde 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' gibi ifadelere hiç yer verilmemesi dikkatlerden kaçmazken yuvarlak masanın gizli ortağı HDP'nin de gönlü almak için konulan 'kayyum' maddesi skandallar silsilesini ayyuka çıkardı.