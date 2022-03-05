'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' maskeli FETÖ bildirisi! Nihat Genç: "CHP ülkeye ihanet etti, Davutoğlu'na don lastiği oldu"
Millet İttifakı'nın imzaladığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatı tepkileri beraberinde getirdi. "Yarının Türkiyesi" sloganıyla tanıtılan 44 sayfalık metinde yer alan maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatlerden kaçmazken söz konusu mutabakat birçok kesim tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. Gazeteci Nihat Genç, 'Bu bildiri FETÖ bildirisidir. Cumhuriyet'i kuran parti ihanet belgesine imza atıyor" diyerek CHP'yi bombaladı. Halk TV, Sözcü, İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu'nu da hedef tahtasına koyan Nihat Genç, "O belgeye imza atanların hepsi ihanetin içindedi" dedi. Genç, "Erdoğan gidecekmiş de Ahmet Davutoğlu gelecekmiş. Siz daha olayın farkında değilsiniz. Daha okuduğunuzu anlayamıyorsunuz. Bunlar Davutoğlu'na don lastiği oluyorlar" şeklinde konuştu.
CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat, Gelecek ve DEVA Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı aktörleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.
Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmmişti.
44 sayfalık bildirge incelendiğinde tepki çeken detaylar ortaya çıktı.
Söz konusu mutabakat metninde 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' gibi ifadelere hiç yer verilmemesi dikkatlerden kaçmazken yuvarlak masanın gizli ortağı HDP'nin de gönlü almak için konulan 'kayyum' maddesi skandallar silsilesini ayyuka çıkardı.
YARININ TÜRKİYESİ DEĞİL ESKİYE DÖNÜŞ!
Öte yandan aylardır parlatılan, CHP medyasında öve öve bitirilemeyen, muhalefet partilerinde yere göğe sığdırılamayan metnin geleceğe dair değil geçmişe dair izler taşıması dikkatlerden kaçmadı.
"Yarının Türkiyesi" sloganıyla tanıtılan metinde ülkemizin geleceği için hiçbir madde göze çarpmazken, maddelerin eski Türkiye'ye dönüş hasreti içermesi dikkatkerden kaçmadı.
44 SAYFALIK İHANETLERLE DOLU FETÖ BİLDİRİSİ
6 partinin oluşturduğu, adına 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' denilen ve mutabakatına 28 Şubat'ta Bilkent'te imza atılan 44 sayfalık bildirge birçok kesim tarafından da tepkiyle karşılandı.
Gazeteci Nihat Genç, 28 Şubat ittifakına ve destekçilerine sert sözlerle yüklenirken bu bildirinin bir FETÖ bildirisi olduğuna dikkat çekti.