🔔 Bugün kimler idari izinli sayılacak? 💼10 Mart Perşembe izinli olacak memur, işçi ve personeller

İstanbul'da kar yağışı yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. İstanbul Valiliği tarafından 10 Mart Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri için olumsuz hava koşullarına karşı bir dizi önlemler alındı. Buna göre ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler kapalı tutulacak, motorlar trafiğe çıkamayacak, şehirlerarası otobüsler geçici süreliğine durdurulacak. Ayrıca memur, işçi ve diğer personeller de idari izinli sayılacak. Yapılan duyuru sonrası milyonlarca çalışan bugün kimler idari izinli sayılacak? 10 Mart Perşembe, 11 Mart 2022 Cuma izinli olacak memur, işçi ve personeller kimler? sorularına yanıt aramaya koyuldu. İşte duyurulan önlemlerin tümü...
BUGÜN KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, Poyraz fırtınası, Soğuk hava beklenmektedir.'' ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın açıklaması sonrası yarın için megakentte alınan tüm önlemler tek tek duyuruldu.
Buna göre güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.
10 MART PERŞEMBE, 11 MART CUMA ALINAN ÖNLEMLER
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.