Turkuvaz Medya Merkezi’nde Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi gerçekleşti!





KADINLARA ALTIN EMEKLİLİK

Zirve kapsamında özel açıklamalarda bulunan Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller, siyasetten ekonomiye düşüncelerini anlattı. Aktif siyasete girip girmeyeceği merak edilen Çiller, "Karar vermiş durumda değilim ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk ya da ikbal için yapmayacağım. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım" dedi. Hükümetin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalarına da destek veren Çiller, şunları söyledi: "Bütün ev kadınlarımız neden emekli olmasın. 5 bin ton altınımız var, değeri 300 milyar dolar. Bunun aşağı yukarı 3-4 bin ton kadarının kadınların elinde ziynet olduğunu biliyoruz. BES sisteminde kadınlarımızın ortalama 15 bin 450 dolarlık bir birikimi var. Burada Hazine, Merkez Bankası, BES ve SGK olacak. Burada kadınlar primlerini altın olarak yatırırlarsa 1.2 gram yatırmaları lazım. Bu yatırdıkları her gramın yüzde 30'u devlet yatıracak. 5 yıl boyunca bahsettiğim o gramları yatırmakla mükellefsin. 10 yılı yatırdın, 5 yıl da sistemde kaldın, 15 yılın sonunda aşağı yukarı 300 gram altın kadının oluyor. Bunu isterse geri çeker isterse SGK ile birleştirebilir ve maaş olarak alabilir."