Turkuvaz Medya Merkezi’nde Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi gerçekleşti!

Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi' dün üçüncü kez Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Zirvede iş hayatından siyasete, sanattan spora Türkiye'nin başarılı kadınları yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Görsel Medya İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Grup Başkanı Didem Ural Gücüm, "Bizler hiçbir ülkenin, kadınının emeği ve katkısı olmadan sağlıklı kalkınmasının ve demokratikleşmesinin mümkün olmadığına inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük medya grubu olarak kadının toplumda daha iyi temsil edilmesini amaçlıyoruz. Türk kadının gücünü gözler önüne sermek istiyoruz" dedi.
KADINLARA ALTIN EMEKLİLİK
Zirve kapsamında özel açıklamalarda bulunan Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Prof. Dr. Tansu Çiller, siyasetten ekonomiye düşüncelerini anlattı. Aktif siyasete girip girmeyeceği merak edilen Çiller, "Karar vermiş durumda değilim ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk ya da ikbal için yapmayacağım. Neye ihtiyaç görürsem orada olmaya çalışacağım" dedi. Hükümetin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki çalışmalarına da destek veren Çiller, şunları söyledi: "Bütün ev kadınlarımız neden emekli olmasın. 5 bin ton altınımız var, değeri 300 milyar dolar. Bunun aşağı yukarı 3-4 bin ton kadarının kadınların elinde ziynet olduğunu biliyoruz. BES sisteminde kadınlarımızın ortalama 15 bin 450 dolarlık bir birikimi var. Burada Hazine, Merkez Bankası, BES ve SGK olacak. Burada kadınlar primlerini altın olarak yatırırlarsa 1.2 gram yatırmaları lazım. Bu yatırdıkları her gramın yüzde 30'u devlet yatıracak. 5 yıl boyunca bahsettiğim o gramları yatırmakla mükellefsin. 10 yılı yatırdın, 5 yıl da sistemde kaldın, 15 yılın sonunda aşağı yukarı 300 gram altın kadının oluyor. Bunu isterse geri çeker isterse SGK ile birleştirebilir ve maaş olarak alabilir."
YENİ TÜRKİYE YÜKSEK DEĞERLER ÜLKESİ
Zirveye video mesajı ile katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yeni Türkiye yüksek değerlerin ülkesi olarak tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir ülke. Pek çok başarı hikayesinde olduğu gibi bizim başarılarımızın arkasında da kadın emeğinin katkısı büyük. Son 20 yılda onların desteği ve güveniyle pek çok konuda önemli gelişmeler kaydettik. Gördük ki kadın eli değen her şey bereketlendi, çiçek açtı, meyve verdi" dedi.