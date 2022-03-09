⛄ 10 Mart Perşembe Bolu’da ve Bilecik’te bugün okullarda ders var mı yok mu? Bolu ve Bilecik’te okullar tatil mi? Bolu ve Bilecik Valiliği açıklaması…

Ülke genelinde yoğun kar yağışı görülüyor ve ulaşımı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilediği için Bolu ve Bilecik'te okullar tatil mi sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü peşpeşe uyarıları yapmaya devam ederken il valiliklerinden de eğitime kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bingöl'de yaşayan öğrenci, öğretmenler ve veliler kendi ilinde okulların tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki 10 Mart Perşembe Bolu'da ve Bilecik'te bugün okullarda ders var mı yok mu? Bolu ve Bilecik Valiliği açıklaması geldi mi?
10 MART PERŞEMBE BOLU VE BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Bilecik'te eğitime kar engeli
Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, "11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.