10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? Bugün noterler açık mı kapalı mı?

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarının gelmesinin ardından vatandaşlar yarın noterler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi ve İstanbul Valiliği'nden alınan tedbirler ile ilgili açıklama geldi. İstanbul'da 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılacak çalışanlar yer alıyor. Peki noterler de dahil mi? 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? İşte güncel gelişmeler…
BUGÜN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?
İstanbul'un Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre sağlık, güvenlik, ulaşım hizmetleri gibi zorunlu olan mesleklerde görev alan kamu çalışanlarının dışındaki tüm kamu personelleri 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılacak.
NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?
Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.
Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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