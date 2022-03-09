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    • 10.03.2022 08:54
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    10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? Bugün noterler açık mı kapalı mı?

    Bugün noterler açık mı kapalı mı? 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İstanbul'un Valiliği bazı kurumlarda meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı nedeniyle idari izin açıklamasını yapmasının ardından gözler en sık ziyaret edilen noterlere çevrildi? Peki yarın noterler çalışacak mı?

    takvim.com.tr
    Bugün noterler açık mı kapalı mı?

    Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarının gelmesinin ardından vatandaşlar yarın noterler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji İstanbul için turuncu alarm verdi ve İstanbul Valiliği'nden alınan tedbirler ile ilgili açıklama geldi. İstanbul'da 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılacak çalışanlar yer alıyor. Peki noterler de dahil mi? 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? İşte güncel gelişmeler…

    BUGÜN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?

    İstanbul'un Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre sağlık, güvenlik, ulaşım hizmetleri gibi zorunlu olan mesleklerde görev alan kamu çalışanlarının dışındaki tüm kamu personelleri 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılacak.

    NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

    Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.

    Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

    İL VE İLÇENİZDEKİ NÖBETÇİ NOTERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        KAR NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?

        İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

        📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        📌Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        📌Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
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        Haberler Güncel 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? Bugün noterler açık mı kapalı mı?
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