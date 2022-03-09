T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nde ilk ihracat Filipinler'e! Teslimat başladı

YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.