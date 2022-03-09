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    • Güncel
    • 09.03.2022 18:14
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    • 09.03.2022 18:27
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    T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nde ilk ihracat Filipinler'e! Teslimat başladı

    Türkiye'nin savunma alanında imza attığı başarılardan biri de T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler'e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatına başladı. Filipinler'e ihraç edilen helikopter sayısının opsiyonlarla artması bekleniyor.

    Atak’ta ilk ihracat!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler'e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatına başladı.

    Atak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi. Atak helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

    YURT DIŞINDAN YOĞUN İLGİ
    Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı.

    FİLİPİNLER'ET129 ATAK HELİKOPTERİ TESLİM EDİLDİ
    Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler'in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.

        Üretim ve testleri tamamlanan 2 Atak helikopteri ve ekipmanları, 2 nakliye uçağıyla Filipinler'e gönderildi. TUSAŞ, diğer helikopterlerin teslimatını da kısa süre içinde tamamlayacak.

        Hava filosunu güçlendirmek için arayışta olan Filipinler, pilotların yaptığı test uçuşlarının ardından tercihini Atak helikopterinden yana kullanmıştı.

        Atak helikopteri ihracatının kapısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 2018 yılında yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Filipinler arasında imzalanan Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile açıldı.

        Filipinler'e ihraç edilen helikopter sayısının opsiyonlarla artması bekleniyor.

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        Atak’ta ilk ihracat!
        Haberler Güncel T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nde ilk ihracat Filipinler'e! Teslimat başladı
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