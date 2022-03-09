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    • Güncel
    • 09.03.2022 12:05
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    • 09.03.2022 12:19
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne konuştu? AK Parti MYK'sında bu sözlerle anlattı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'sında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Erdoğan, Türkiye'nin krizdeki tavrını net olarak anlatıp "çözüm için arabuluculuk dahil üstümüze düşeni yapmaya hazırız" mesajı verdi.

    Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK'nın en önemli gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı ziyareti oldu. Erdoğan, Putin ile yaptığı konuşmanın detaylarını kurmaylarına anlattı. Erdoğan, "Türkiye'nin pozisyonu bütün açıklığı ile anlattı. Ukrayna'nın işgaline karşı olduğumuz, bunu doğru bulmadığımızı ilettim. Bu noktadan sonra sorunun çözümü için arabuluculuk dahil Türkiye'ye düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ilettim" dedi.

    ASKERİ UÇAKLAR DA KONUŞULDU
    Sabah'ın haberine göre; Erdoğan, tahliyeler için Ukrayna'ya giden ancak güvenlik sağlanamadığı için geri dönemeyen iki askeri nakliye uçağının da gündeme geldiğini bildirdi. Erdoğan, bunların sorunsuz bir şekilde dönüşü için Putin'den destek isteğini söyledi.

    EN BÜYÜK KAZANAN ERDOĞAN
    MYK'da en dikkat çeken konulardan biri de Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in saygın gazetesi Haaretz 'in Rusya Ukrayna krizine ilişkin kaleme aldığı makaleyi gündeme getirdi. Türkiye'nin krizin başından beri iki tarafla da görüşmeye devam etmesi ve konunun uzlaşma ile çözülmesi için gösterdiği çabaya dikkat çekilip "Şimdiye kadar en büyük kazanan Erdoğan" yapılan makalenin stratejinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunun altı çizildi.
        Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne konuştu? AK Parti MYK'sında bu sözlerle anlattı
            SON DAKİKA