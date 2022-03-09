Azak Denizi'nde bekletilen buğday ve ayçiçeği yüklü gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde ele aldıkları konulardan biri de Azak Denizi'nde beklemekte olan buğday ve ayçiçeği yüklü Türk gemileriydi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu gemilerin yola çıkması için destek vereceğini Başkan Erdoğan'a ifade etti. Peki bu gemiler nasıl Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar...
MAYINLI ALAN EN BÜYÜK SORUN
Gemilerin hareket etmesine karşı en büyük sorun Ukrayna'nın denizin dibine döşediği mayınlar. Ukrayna Azak Denizi'nde dört bölgenin mayın haritasını yayınladı ancak bu süreçte beş gemi mayınlı saldırıya maruz kaldı. Bu nedenle haritaların güvenilirliği sorun oldu. Bizim gemilerimiz de hareket etmedi. Sorunun çözümü için Ukrayna'nın mayın haritasını paylaşması ya da mayınları temizlemesi gerekiyor.