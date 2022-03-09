Dünyanın gözü Türkiye'de! Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da yaklaşık 1 saat sonra kente gelmesi bekleniyor. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de buluşacak.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba, yarın 2015'te G-20 Zirvesi'nde eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi dünya liderlerinin ağırlandığı salonda üçlü toplantı gerçekleştirecek.

OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI

Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.

Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.

LAVROC KULEBA GÖRÜŞMESİ SAVAŞ SONRASI İLK KEZ GERÇEKLEŞECEK

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.

Toplantının, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.

Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek ADF kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.