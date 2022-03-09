Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Ukrayna'da hedef hükümeti devirmek mi? Çernobil Nükleer Enerji Santrali için uyarı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrolden metal ve tarım ürünlerine neredeyse tüm emtia fiyatlarında sert artışlar yaşanması, halihazırda yüksek fiyat şoklarıyla mücadele eden dünya ekonomisindeki sorunları daha da derinleştiriyor.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiğini bildirdi.

Şirketin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Rus işgalcilerin düşmanca eylemleri sonucunda Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik tamamen kesildi." ifadesi kullanıldı.





"TÜM AVRUPA TEHLİKE ALTINDA"

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği duyuruldu.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba konuya ilişkin "Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." sözleriyle Avrupa'nın tehlikede olduğunun altını çizdi.



Diğer yandan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.



ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.

TÜM AVRUPA TEHLİKEDE

Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:

"Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLACAĞIZ

Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ifade ederek, "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.





İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

20.40 Ukrayna'dan yapılan açıklamaya göre, işgalin başından bu yana 67 çocuk öldürüldü.

20.36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

20.28 İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss: Ukrayna'da insani koridorlar üzerinde uçuşa yasak bölge ilanını düşünmüyoruz. Bunun yerine Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım etmek istiyoruz. Ukrayna'nın son model tanksavar ve hava savunma sistemlerine sahip olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.



19.43 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."

18.38 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, güvenlik garantileri sunulması halinde Kiev'in tarafsızlık statüsünü tartışmaya hazır olduğunu belirtti.

17.10 Rusya: Ukrayna'nın uçaksavar sistemlerinin neredeyse tamamını imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'daki özel askeri operasyona ilişkin düzenledikleri basın toplantısında, "Ukrayna tarafına ait uzun ve orta menzilli uçaksavar füze sistemlerinin operasyonel olanlarının yüzde 90'dan fazlası imha edildi" açıklamasını yaptı.



17.00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefinin mevcut hükümeti devirmek olmadığını söyledi.

Zaharova, çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna ile yapılacak bir sonraki müzakere turlarında ilerleme umduğunu belirtti.

Ukrayna tarafına sivillerin güvenli geçişini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma çağrısında bulunduklarını ifade eden Zaharova, "Bir sonraki müzakere turlarında daha önemli bir adım atılacağını umuyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 7 Mart'taki üçüncü tur müzakerelerde bir miktar ilerleme kaydedildiğini dile getiren Zaharova, özellikle sivillerin çatışma bölgelerinden çıkışı için insani koridorlar konusunda gelişmeler olduğunu hatırlattı.

Ukrayna'nın tarafsız statüye dönmesinin barışçıl müzakerelerle yapılmasının daha iyi olacağını söyleyen Zaharova, Ukraynalı yetkililerden de aynı tutuma sahip olmalarını beklediklerini ifade etti.





Ukrayna'da Rus askeri birliklerinin görevinin halka yönelik olmadığını savunan Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ilişkin, "Hedef, Ukrayna'yı işgal etmeyi, devleti ve mevcut hükümeti devirmeyi içermiyor." diye konuştu.

Ukrayna'da ABD'nin özel servislerinin himayesinde askeri amaçlar için biyolojik materyaller geliştirildiğini çok defa dile getirdiklerini hatırlatan Zaharova, şunları kaydetti:

"Uzun süredir devam eden korkularımız doğrulandı. Bu, yalnızca Ukrayna topraklarında operasyonel olarak elde edilen materyal ve verilere dayanılarak değil, yalnızca Ukrayna'nın ilgili departmanlarının açıklamalarından değil, ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland'ın konuşması sırasında doğrudan Washington'dan teyit edildi."

Ukrayna'da yabancı savaşçıların bulunduğunu belirten Zaharova, bu vatandaşların hayatları hakkında sorumluluk taşımadıklarını ifade etti.

Zaharova, "Rus askerlerine karşı her türlü silahlı faaliyet derhal durdurulacak, yabancı gönüllü ve paralı savaşçılar yok edilecek." dedi.



15.52: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, Mariupol'de 400 bin insanı rehin tutuyor. Rusya, ateşkes ve insani koridor noktası ilan edilen Mariupol'e ateş açmaya devam ediyor" açıklaması yaptı.



15.48: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede ateşkesin ve istikrarın sağlanması ile insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımın ulaştırılması ve barış ve huzurun tesisi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

15.21: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'nin onarımı için ateşkes çağrısı yaptı. Kuleba, santrali besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, güç kaynağının yeniden onarılmasının önemine çekti. Kuleba, tesiste 48 saatlik jeneratör kapasitesi olduğunu söyleyerek soğutma sistemi ve radyasyon sızıntısının aksi durumda tehlikeye gireceğini ve bunun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi.