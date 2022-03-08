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    • Güncel
    • 09.03.2022 14:08
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    • 09.03.2022 14:41
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    Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Bomba patladı! Pensilvanya'da taht kavgası

    Son dakika haberleri... 15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası ortaya atıldı. FETÖ’nün ABD’deki yayıncılarından olduğu bilinen Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından Fetullah Gülen’in öldüğü duyuruldu. Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi. Teröristbaşı Gülen'in öldüğüne dair iddiaların örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu'na yakın olanlar tarafından paylaşıldığı ve bu durumun FETÖ içerisindeki kavga sebebiyle olabileceği yorumlarına da sebep oldu.

    takvim.com.tr
    FETO öldü iddiası!

    Geçtiğimiz günlerde hasta halleriyle dikkat çeken ve 'En küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım' açıklamasında bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan ses kaydında örgüt üyelerine verdiği 'ölüm mesajı' çok konuşulmuştu.

    FETÖ ELEBAŞI ÖLDÜ MÜ?
    Gece saatlerinde FETÖ terör örgütünün ABD'deki yayıncılarından olduğu bilinen Tughra Books ve Blue Dome Press'in twitter hesaplarından FETÖ elebaşının öldüğü duyuruldu.


    İKİ HESAPTAN DA SİLİNDİ
    Bunun yanında taziye mesajında varisi olarak Cevdet Türkyolu'nun ismi geçiyor. Yapılan bu paylaşım sonradan her iki hesaptan da silindi.

    FETÖ'NÜN ÇAĞLAYAN DERGİSİYLE AYNI HESAPLAR

        FETÖ'ye ait Çağlayan Dergisi, Google Play'de Tughra Books ismiyle; iTunes'da ise Blue Dome Press ismiyle yayın yapıyor.

        Her iki uygulamanın da kayıtlı olduğu şirketin adresi '335 Clifton Bulvarı Clifton olarak yer alıyor.

        FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ İDDİASI YALANLANDI
        Aynı dakikalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evinde hareketlilik yaşandığı söylenirken örgütün elebaşına yakın isimleri iddiaları yalanladı. İlk olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Kemal Gülen örgütçü gazeteci Hasan Cücük'ün konuyla ilgili paylaşımını alıntılayıp "Elhamdulillah herşey yolunda. Sağlıklı ve afiyetle hizmetlerine devam ediyor" diye yazdı.

        Teröristabaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerden olan Ekrem Dumanlı da, iddialara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fethullah Gülen Hocaefendi'yi uzun bir aradan sonra bugün (bir saat önce) ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim: çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı…" dedi.

        WİKİPEDİA DA ÖNCE ÖLDÜ DEDİ SONRA SİLDİ
        Teröristbaşı Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bilgi Wikipedia'daki ilgili başlıkta da yer aldı. 8 Mart 2022 olarak girilen Gülen'in ölüm tarihi bir süre sonra silindi.

            ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ İDDİASIYLA NE AMAÇLANIYOR?
            Dün teröristbaşı Gülen'in öldü haberini yayınlayan hesapların varis olarak bilinen Cevdet Türkkyolu'nun oğlu ve yeğeni tarafından yönetildiği ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile igili bir çok olayda bilgi sahibi olan ve paylaşımlar yapan Burak Bekiroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, 2009 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in vasiyeti hakkında sadece aile fertleri bilgi sahibiydi. Vasiyete göre Gülen Cevdet Türkyolu'nu varis kılmıştı. Mustafa Özcan'dan rahatsız olan teröristbaşı Gülen kendisi yerine onun geçmesini istemiyordu.

            MUSTAFA ÖZCAN CIA İLE MASAYA OTURDU
            Örgütün Avrupa-Asya-Afrika hücrelerini kontrol altında tutan Mustafa Özcan, örgütün ABD kanadını kontrol altında tutmak için bir süredir okyanus ötesinde bulunuyordu. Örgütün ABD kanadını kontrol altına alamayan Özcan, CIA ilemasaya oturdu.

            2009'DAKİ VASİYET AÇIKLANMIŞ OLDU
            Gülen'in vasiyetine rağmen, Cevdet Türkyolu, kendisi ve ailesini uzun süredir kayıt altına alan ve elinde her türlü bilgi bulunan Mustafa Özcan'dan çekiniyordu ve onun kontrolüne girmişti. Özcan, şantaj ve baskıları İle Türkyolu'na her istediğini yaptırıyordu.

            Nihayetinde şantaj ve baskılara dayanamayan Cevdet Türkyolu'nun aile üyeleri ve taraftarları duruma isyan ederek vasiyetnameyi gündeme getirmek için öldü haberini yaydılar. Bu hareketle 2009 yılındaki vasiyeti açıklanması sağlandı. Şu an örgüt içerisinde Gülen'in vasiyeti tartışılıyor.

            ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN DURUMU NE?
            FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dün yaşanan olaylardan ötürü kargaşada düştüğü söyleniyor. Aklı gidip gelen ve konuşma yetisini kaybeden Gülen'in ayakta duramadığı biliniyor. Hayatta olan elebaşı Fetullah Gülen'in vasiyetnamesi tartışılırken örgüt içerisindeki bu taht kavgasına müdahale edebilecek durumda olmadığı aşikar

            TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN 'HASTAYIM' KAYDI
            Yaşanan gelişmeler sonrası FETÖ elebaşı Gülen'in son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu söylediği görülmüştü.

            ÖRGÜT İÇİNDEKİ KAVGA MI?
            Teröristbaşı Gülen'in öldüğüne dair iddiaların örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu'na yakın olanlar tarafından paylaşıldığı ve bu durumun FETÖ içerisindeki kavga sebebiyle olabileceği yorumlarına da sebep oldu.

            "TERÖRİSTBAŞI GÜLEN ZEHİRLENDİ" HABERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
            Geçen yıl Kasım ayında FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği gündeme gelmişti.


            Takvim.com.tr'nin o dönem yaptığı haberler sonrası FETÖ'cüler zehirlenme olayını yalanlamak için panik yapmıştı.

            ÖRGÜT PANİKLEDİ
            Panikleyen örgüt üyelerinden 'Hayır ölmedi' açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.

            VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
            Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar iddiaları güçlendirdi.


            Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı.

            Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görüdü.

            Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.

            SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU
            İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor.

                Elebaşı Gülen'in videolarının yeni gibi servis edildiği Kasım 2021'de yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçtiği görülmüştü.

                Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.

                GÖRÜNTÜLER ESKİ
                Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten öldüğü bildirildi. Yani görüntülerin 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler olduğu anlaşıldı.

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                Haberler Güncel Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Bomba patladı! Pensilvanya'da taht kavgası
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