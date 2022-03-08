Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Bomba patladı! Pensilvanya'da taht kavgası

Teröristabaşı Fetullah Gülen'e yakın isimlerden olan Ekrem Dumanlı da, iddialara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fethullah Gülen Hocaefendi'yi uzun bir aradan sonra bugün (bir saat önce) ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim: çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı…" dedi.

WİKİPEDİA DA ÖNCE ÖLDÜ DEDİ SONRA SİLDİ

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in öldüğüne dair bilgi Wikipedia'daki ilgili başlıkta da yer aldı. 8 Mart 2022 olarak girilen Gülen'in ölüm tarihi bir süre sonra silindi.