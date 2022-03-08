Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Bomba patladı! Pensilvanya'da taht kavgası

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN DURUMU NE?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dün yaşanan olaylardan ötürü kargaşada düştüğü söyleniyor. Aklı gidip gelen ve konuşma yetisini kaybeden Gülen'in ayakta duramadığı biliniyor. Hayatta olan elebaşı Fetullah Gülen'in vasiyetnamesi tartışılırken örgüt içerisindeki bu taht kavgasına müdahale edebilecek durumda olmadığı aşikar
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN 'HASTAYIM' KAYDI
Yaşanan gelişmeler sonrası FETÖ elebaşı Gülen'in son yayınlanan videosunda hasta olduğunu, çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hasta olduğunu söylediği görülmüştü.
ÖRGÜT İÇİNDEKİ KAVGA MI?
Teröristbaşı Gülen'in öldüğüne dair iddiaların örgüt içerisinde Cevdet Türkyolu'na yakın olanlar tarafından paylaşıldığı ve bu durumun FETÖ içerisindeki kavga sebebiyle olabileceği yorumlarına da sebep oldu.
"TERÖRİSTBAŞI GÜLEN ZEHİRLENDİ" HABERİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Geçen yıl Kasım ayında FETÖ elebaşı Gülen'in özel sekreteri olarak bilinen Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği gündeme gelmişti.
Takvim.com.tr'nin o dönem yaptığı haberler sonrası FETÖ'cüler zehirlenme olayını yalanlamak için panik yapmıştı.
ÖRGÜT PANİKLEDİ
Panikleyen örgüt üyelerinden 'Hayır ölmedi' açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle dolu bir video servis edildi.