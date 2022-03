Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Bomba patladı! Pensilvanya'da taht kavgası

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN ÖLDÜ İDDİASIYLA NE AMAÇLANIYOR?

Dün teröristbaşı Gülen'in öldü haberini yayınlayan hesapların varis olarak bilinen Cevdet Türkkyolu'nun oğlu ve yeğeni tarafından yönetildiği ortaya çıktı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile igili bir çok olayda bilgi sahibi olan ve paylaşımlar yapan Burak Bekiroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, 2009 yılında teröristbaşı Fetullah Gülen'in vasiyeti hakkında sadece aile fertleri bilgi sahibiydi. Vasiyete göre Gülen Cevdet Türkyolu'nu varis kılmıştı. Mustafa Özcan'dan rahatsız olan teröristbaşı Gülen kendisi yerine onun geçmesini istemiyordu.

MUSTAFA ÖZCAN CIA İLE MASAYA OTURDU

Örgütün Avrupa-Asya-Afrika hücrelerini kontrol altında tutan Mustafa Özcan, örgütün ABD kanadını kontrol altında tutmak için bir süredir okyanus ötesinde bulunuyordu. Örgütün ABD kanadını kontrol altına alamayan Özcan, CIA ilemasaya oturdu.

2009'DAKİ VASİYET AÇIKLANMIŞ OLDU

Gülen'in vasiyetine rağmen, Cevdet Türkyolu, kendisi ve ailesini uzun süredir kayıt altına alan ve elinde her türlü bilgi bulunan Mustafa Özcan'dan çekiniyordu ve onun kontrolüne girmişti. Özcan, şantaj ve baskıları İle Türkyolu'na her istediğini yaptırıyordu.



Nihayetinde şantaj ve baskılara dayanamayan Cevdet Türkyolu'nun aile üyeleri ve taraftarları duruma isyan ederek vasiyetnameyi gündeme getirmek için öldü haberini yaydılar. Bu hareketle 2009 yılındaki vasiyeti açıklanması sağlandı. Şu an örgüt içerisinde Gülen'in vasiyeti tartışılıyor.