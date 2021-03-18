SON DAKİKA: FETÖ'nün büyükbaşları birbirine girdi! Kavga sosyal medyaya taşındı

FETÖ elebaşı Gülen'in 1974'ten beri yanından ayırmadığı Türkyolu ile "mollası" Şimşek arasında, Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması sebebiyle yaşanan kavga, konuyu ifşa eden eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Ekrem Dumanlı arasında sözlü atışmaya dönüştü.

Söz konusu kavgayla ilgili paylaştığı Youtube videosunda Türkyolu ve örgütün "gizli kasası" Mustafa Özcan'ın tarafını tuttuğunu açıkça belli eden ve eski muhabiri Dönmez'e saldıran Dumanlı, 15 dakikalık videosunda Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçladı.