SON DAKİKA: FETÖ'nün büyükbaşları birbirine girdi! Kavga sosyal medyaya taşındı

FETÖ elebaşı Gülen'in 1974'ten beri yanından ayırmadığı Türkyolu ile "mollası" Şimşek arasında, Türkyolu'nun "örgüt parası ile kendine servet biriktirdiği" iddiasını taşıyan mektubu Gülen'e okunması sebebiyle yaşanan kavga, konuyu ifşa eden eski Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez ile onu eleştiren Ekrem Dumanlı arasında sözlü atışmaya dönüştü.
Söz konusu kavgayla ilgili paylaştığı Youtube videosunda Türkyolu ve örgütün "gizli kasası" Mustafa Özcan'ın tarafını tuttuğunu açıkça belli eden ve eski muhabiri Dönmez'e saldıran Dumanlı, 15 dakikalık videosunda Dönmez'i "fitne çıkarmakla" suçladı.
Hakkındaki ithamlara daha keskin bir dille, 1 saati aşan video kaydıyla cevap veren Dönmez ise eski müdürünün kendisine karşı ithamlarını tek tek çürütürken kendisine "Bu yaptığın gazetecilik değil." diyen Dumanlı'ya aynı üslupla Zaman Gazetesi yöneticiliği zamanında yaptığı usulsüzlükleri ve "gazeteci etiğine yakışmayan" tutumlarını hatırlattı.
ÖRGÜT TABANI, DUMANLI VE DÖNMEZ'İ YORUM YAĞMURUNA TUTTU
Dumanlı ve Dönmez'in ardı ardına gelen video paylaşımlarına büyük ilgi gösteren örgüt tabanı, eski patron ve çalışanı arasındaki söz düellosuna yorumları ile aktif katılım gösterirken, Dönmez'in videosunu seyreden ve yorumlarıyla destekleyen örgüt üyelerinin sayısının Dumanlı'nın paylaşımına yapılanlara göre katbekat fazla olduğu gözlendi. Çoğunluk, Dönmez'in "gerçeklerin açığa çıkarılması ve örgüt içinde şeffaflığın sağlanması" yönündeki talebini desteklerken Dumanlı'nın bir gazeteciden çok örgütün dağılmaması için yaşanan yolsuzlukları örtbas etmeye çalışan tavır takınması, örgüt tabanında karşılık bulamadı.