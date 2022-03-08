Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.03.2022 13:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2022 13:07
    ABONE OL

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu

    Son dakika... Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasını dosyaya sundu. Gülen hakkında verilen mütalaada her ne kadar örgüt yöneticiliğinden dava açılmışsa da örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu belirtilerek 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.

    İşte FETO’nun yeğenine istenen ceza

    MİT'in operasyonuyla Kenya'dan Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında Anka'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



    Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'de başlayan yargılamada Gülen zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatla savunma yapmak istemediğini söylemişti.

    EYLEMİN 'ÜYELİK' OLDUĞU AKTARILDI
    Selahaddin Gülen hakkında duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu. Örgüt yöneticiliği suçundan yargılanan Gülen'in örnek Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alınarak eyleminin örgüt üyeliği suçunu oluşturduğu aktarıldı.



    Savcı mütalaasında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep ederek, itirafçı olduğu ve örgütün deşifresine yönelik beyan ile teşhisinin dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
    Haberler Güncel FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu
        SON DAKİKA