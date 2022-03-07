FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e hapis cezası!

Buna göre savcı, görüşünde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Gülen'in eylemlerinin, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alındığında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğunu kaydetti ve bu suçtan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri dikkate alınarak, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutukluluk halinin devamını da talep etti.