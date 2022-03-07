Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 14.20'de başladı.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgede yaşanan gelişmeler ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda dış politika başlığı altında değerlendirilecek.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak. Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.