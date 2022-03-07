Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.03.2022 14:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.03.2022 14:35
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 14.20'de başladı. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AA
    Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK başladı!

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 14.20'de başladı.



    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgede yaşanan gelişmeler ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda dış politika başlığı altında değerlendirilecek.

    Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak. Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

        Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.

        Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı!
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular
            SON DAKİKA