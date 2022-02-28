SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında A Haber ekibi Lviv'de arbedenin ortasında kaldı! Orhan Sali'nin kaburgaları kırıldı Taha Hazar'ın diş protezi parçalandı

"TAHA HİÇ BİR ŞEY YİYEMİYOR"

Zorlu bir coğrafyadayız ve tedaviye ulaşmak da sıkıntılı. Sonrasında bizim için farklı bir tedavi uygulayacaklarını söylediler. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Burada sistem farklı işliyor. Taha'nın diş protezini yapıştırmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şey yiyemiyor. Sert bir şey yiyemiyor ve burası için çok sıkıntı.