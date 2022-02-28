Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.02.2022 18:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2022 18:58
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında A Haber ekibi Lviv'de arbedenin ortasında kaldı! Orhan Sali'nin kaburgaları kırıldı Taha Hazar'ın diş protezi parçalandı

    Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında son durum.... Lviv'de haber takibi yapan A Haber ekibi arbedenin ortasında kaldı. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar yaşadıkları dehşeti anlattı. Sali, kendisinin kaburgalarının kırıldığını ve uzun süre ayakta duramadığını söylerken kameraman Hazar'ın ise diş protezi parçalandı. Taha Hazar, bu nedenle yemek yemekte zorluk çekiyor. İşte A Haber ekibinin Ukrayna'da yaşadığı dehşet anları...

    takvim.com.tr
    A Haber ekibine savaşta arbedenin ortasında kaldı

    Rusya Ukrayna savaşında son durum dehşet verici. Bölgede haber takibi yapan gazetecilerden olan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar da Lviv'de o dehşeti yaşadı.

    A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:

    "LVIV'DE ARBEDENİN ORTASINDA KALDIK"
    "Bugün haber takibi için Lviv'deydik. Lviv'de haber takibi yaptığımız sırada bir arbedenin ortasında kaldık. Kameraman arkadadaşım Taha Hazar ile birlikte nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim; burada kimin ne olduğu belirsiz. Tansiyonun, paniğin çok yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz.

    "AĞRILARIMIZ ARTINCA LVIV DEVLET HASTANESİ'NE GİTTİK"
    Biz arbedenin ortasında kaldık ve hem kameraman arkadaşım hem ben vücudumuzun çeşitli yerlerinden yaralandık. Olay sonrası ağrılarımızın artması üzerine Lviv Devlet Hastanesi'ne gittik.

        "BENİM SOL TARAFIMDA 9. VE 10. KABURGAM KIRILDI"
        Benim sağ elimde bir ağrı ve morluk var. O elim fazlasıyla şişti. Sol tarafımda da aldığım darbeler vardı. Kameraman arkadaşım Taha Hazar da başına ve yüzüne darbe aldı. Benim sol tarafımda 9. ve 10. kaburgam kırıldı. Elimde de hasar var ama şişlik inmeye başladı.

        "TAHA HAZAR'IN DİŞ PROTEZİ ORTADAN İKİYE AYRILDI"
        Taha Hazar'ın da diş protezi tam ortadan ikiye ayrıldı.

        "TAHA HİÇ BİR ŞEY YİYEMİYOR"
        Zorlu bir coğrafyadayız ve tedaviye ulaşmak da sıkıntılı. Sonrasında bizim için farklı bir tedavi uygulayacaklarını söylediler. Türkiye gibi gelişmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Burada sistem farklı işliyor. Taha'nın diş protezini yapıştırmamız gerekiyordu. Çünkü hiçbir şey yiyemiyor. Sert bir şey yiyemiyor ve burası için çok sıkıntı.

            "BAKANIMIZA, YARDIMCISINA, BÜYÜKELÇİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
            Neyseki zar zor bir dişçi bulduk ve işlem yaptırdık. Benim kaburgalarımdaki kırık nedeniyle ayakta uzun süre kalamıyorum. Biz tabii olayın duyulmasından sonra Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız, Büyükelçimiz bu noktada gerekli yardımları yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum.

            "ROMANYA'YA ULAŞMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
            Biz de Lviv'den Romanya'ya ulaşmaya çalışacağız. Orada bir hastane bulmaya çalışacağız."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında A Haber ekibi Lviv'de arbedenin ortasında kaldı! Orhan Sali'nin kaburgaları kırıldı Taha Hazar'ın diş protezi parçalandı
                SON DAKİKA