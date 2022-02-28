SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında A Haber ekibi Lviv'de arbedenin ortasında kaldı! Orhan Sali'nin kaburgaları kırıldı Taha Hazar'ın diş protezi parçalandı

Rusya Ukrayna savaşında son durum dehşet verici. Bölgede haber takibi yapan gazetecilerden olan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve kameraman Taha Hazar da Lviv'de o dehşeti yaşadı.
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında yaşadıkları dehşeti şu sözlerle anlattı:
"LVIV'DE ARBEDENİN ORTASINDA KALDIK"
"Bugün haber takibi için Lviv'deydik. Lviv'de haber takibi yaptığımız sırada bir arbedenin ortasında kaldık. Kameraman arkadadaşım Taha Hazar ile birlikte nereden geldiği belli olmayan bir grubun saldırısına uğradık. Daha önceki yayınlarda bahsetmiştim; burada kimin ne olduğu belirsiz. Tansiyonun, paniğin çok yüksek olduğu bir bölgeden bahsediyoruz.
"AĞRILARIMIZ ARTINCA LVIV DEVLET HASTANESİ'NE GİTTİK"
Biz arbedenin ortasında kaldık ve hem kameraman arkadaşım hem ben vücudumuzun çeşitli yerlerinden yaralandık. Olay sonrası ağrılarımızın artması üzerine Lviv Devlet Hastanesi'ne gittik.