Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Kadın girişimciliğini artırma misyonuyla hareket eden Halk Bankası'nı tebrik ediyorum. Kadın deyince, hanımefendi diyen. Efendilerin en hanımı. Hanımefendileri oluşturan, anne cennetin kapılarının ortasındadır diyen, cennet annelerinin altındadır diye buyuran bir dinin mensuplarıyız.

KADINLARIMIZIN CESARETİ HER DÖNEME DAMGASINI VURMUŞTUR

Kadının tarihte adı geçmiyorken Türk kültüründe kadınlarımızın birçok konuda söz sahibi olduğu medeniyetin mensuplarıyız. Dünyanın karanlığa gömüldüğü çağlarda kadınlarımızın cesareti her döneme damgasını vurmuştur.





Erzurumlu Fatma, Halide Edip Adıvar, Ayşe Çavuş gibi nice İstiklal Harbi kahramanı kadınımız vatanı uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda etmiştir.

Bizler kadınlarımızın toplumun gelişiminde en esaslı yetkiyi yüklendiğini kabul ediyoruz. Aile kurumunun içini boşaltmaya çalışanlara, tüm saldırılara inat aileyi savunacağız.

AYÇİÇEK YAĞINDA SORUN YOK

Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var. Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz.

ALTIN TASARRUF SİSTEMİ!

Kişi başına gelirimiz artacak, ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz, gelişeceğiz, büyüyeceğiz ve her türlü enstrümanı kullanmaya devam edeceğiz.

Çok ciddi bir şekilde döviz hesaplara girdi, çok ciddi bir şekilde TL bu entrümana giriş yaptı, son günlerdeki yaşananlara rağmen bu katılım devam ediyor.

Altın tasarruf sistemiyle mutlak suretle Türkiye'de atıl duran altını ekonomiye kazandıracağız.