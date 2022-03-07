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    • Güncel
    • 07.03.2022 12:54
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    • 07.03.2022 13:15
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    SON DAKİKA! Haftalık koronavirüs vaka haritası belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre, 100 bin kişide görülen vaka sayısı son 1 haftada İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de ise 662,39 oldu.

    Haftalık koronavirüs vaka haritası belli oldu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.

    İşte Bakan Koca'nın paylaşımı
    19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.

    6 MART 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
    Sağlık Bakanlığı 06 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Tabloya göre son 24 saatte, 27.671 yeni vaka tespit edilirken 170 kişi hayatını kaybetti.

        5 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
            Haftalık koronavirüs vaka haritası belli oldu
            Haberler Güncel SON DAKİKA! Haftalık koronavirüs vaka haritası belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?
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