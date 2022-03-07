SON DAKİKA! Haftalık koronavirüs vaka haritası belli oldu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı. Son bir haftada Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden 19-25 Şubat arasındaki il bazında 100 bin kişi içindeki bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısını paylaştı. Paylaşıma göre son bir haftada il bazında her 100 bin kişide vaka sayısı Ankara'da 1275, İzmir'de 662, İstanbul'da 646 oldu.
İşte Bakan Koca'nın paylaşımı
19-25 Şubat arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
6 MART 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 06 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren tabloyu paylaştı.
Tabloya göre son 24 saatte, 27.671 yeni vaka tespit edilirken 170 kişi hayatını kaybetti.