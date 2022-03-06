EGM duyurdu: Yağ fiyatları üzerinden provokasyon yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı!

NE OLMUŞTU?

Zincir marketler, Ayçiçek yağının ya etiketini değiştirdi ya da depolara sakladı. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar yüzünden kesilen cezalardan akıllanmayan zincir marketlerin giriştiği fırsatçılık sosyal medyada provokatörler tarafından 'yağ kıtlığı yaşanacağı ve fiyatların patlama yapacağı' şeklinde pompalandı. FOX TV de "Türkiye'nin 1,5 aylık yağı kaldı" haberleri yaparak yalanı körükledi.

TÜRKİYE'NİN YAĞ STOKUNA İLİŞKİN SIKINTISI YOK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sabah saatlerinde Twitter hesabından, Türkiye'nin ayçiçek yağı stokuna ilişkin açıklama yaptı.

Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.