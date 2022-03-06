Zincir marketlerin yeni oyunu! Ayçiçek yağı bitecek fısıltısını fırsat bilen zincir marketlerin bazıları stokçuluk yaptı bazıları ise zam!

Son dönemde koronavirüsten tutun yaşanan her durumu fırsat bilen Zincir marketlerin WhatsApp üzerinden fiyat belirlediği ifşa edilmiş zam ve stok oyunu ortaya çıkmıştı.
Vatandaşın cebine göz diken zincir marketlerin yeni oyunu da Rusya - Ukrayna savaşının ardından hortladı. Yaşanan savaş nedeniyle ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiası zincir marketleri harekete geçirdi. Vatandaşın tedirginliğini fırsat bilen zincir marketler, ya reyonlardaki ürünleri depolarına kaldırdı ya da kasada fiyat farkı çıkardı.
'STOKÇULUK YAPIYORLAR, YAĞLARI RAFLARDAN ÇEKİYORLAR'
Yine büyük bir market zincirinde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma yaşandı.
Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.