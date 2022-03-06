Zincir marketlerin yeni oyunu! Ayçiçek yağı bitecek fısıltısını fırsat bilen zincir marketlerin bazıları stokçuluk yaptı bazıları ise zam!

Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler "stokçuluk" olarak değerlendiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, internet sitesi "gib.gov.tr"den erişilebilecek şekilde "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye aldı.