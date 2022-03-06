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    • 06.03.2022 09:28
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    • 06.03.2022 09:56
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    Zincir marketlerin yeni oyunu! Ayçiçek yağı bitecek fısıltısını fırsat bilen zincir marketlerin bazıları stokçuluk yaptı bazıları ise zam!

    Günlerdir süren Rusya – Ukrayna savaşı nedeniyle, ayçiçek yağının bulunamayacağı iddiası fırsatçı zincir marketlerin etiket oyununa yansıdı. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma iddialarına karşı vatandaşlar marketlere akın ederken zincir marketler reyonlardaki yağların bazılarını kaldırdı bazılarının ise etiketini anında değiştirdi. Etiket değiştiremeyen bazı marketlerde ise vatandaş kasada şok yaşadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Son dönemde koronavirüsten tutun yaşanan her durumu fırsat bilen Zincir marketlerin WhatsApp üzerinden fiyat belirlediği ifşa edilmiş zam ve stok oyunu ortaya çıkmıştı.

    Vatandaşın cebine göz diken zincir marketlerin yeni oyunu da Rusya - Ukrayna savaşının ardından hortladı. Yaşanan savaş nedeniyle ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiası zincir marketleri harekete geçirdi. Vatandaşın tedirginliğini fırsat bilen zincir marketler, ya reyonlardaki ürünleri depolarına kaldırdı ya da kasada fiyat farkı çıkardı.

    'STOKÇULUK YAPIYORLAR, YAĞLARI RAFLARDAN ÇEKİYORLAR'
    Yine büyük bir market zincirinde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma yaşandı.

    Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

        ZAM OYUNU İFŞA OLDU
        Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise marketlerin zam oyununu ifşa etti. Bir zincir markete alışveriş yapmaya giden vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat vatandaş kasaya gidene kadar ayçiçek yağı zamlandı.

        130 LİRALIK YAĞ KASADA 200 LİRA OLDU
        Kasada ayçiçek yağının fiyatının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Daha sonra olayı kameraya çeken vatandaş, kasiyere 130 liradan geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu istek kabul olmayınca vatandaş, bakanlığa şikayette bulunacağını söyledi. Daha sonra market görevlileri vatandaştan kamerasını kapatmasını isteyerek güvenlik görevlilerini çağırdı. Vatandaş ise polis çağıracağını ifade etti. Bu durum karşısında vatandaşlardan bazıları bu duruma isyan etti.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. İşte bakanlık tarafından yapılan basın açıklaması:

            81 İLDE DENETİMLER SÜRÜYOR
            Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığı fahiş fiyat artışıyla birlikte stokçuluk uygulamalarına karşı denetimleri artırdı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulduğunun (stokçuluk) tespiti durumunda ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, idari para cezası verilecek.

            Olağanüstü hâl, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler "stokçuluk" olarak değerlendiriliyor.

            Gelir İdaresi Başkanlığı da, internet sitesi "gib.gov.tr"den erişilebilecek şekilde "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye aldı.

            Başkanlık, vergi dairelerindeki denetim ekipleri aracılığıyla gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin satışı gibi alanlarda faaliyette bulunan mükellefler nezdinde haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında denetim de yürütüyor.

            Bazı mükellefler de ilgili mevzuat kapsamında işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildiriliyor.
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            ABD Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşa hazırlamış
            Haberler Güncel Zincir marketlerin yeni oyunu! Ayçiçek yağı bitecek fısıltısını fırsat bilen zincir marketlerin bazıları stokçuluk yaptı bazıları ise zam!
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