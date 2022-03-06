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FOX TV'de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

Rusya ve Ukrayna savaşını fırsat bilen felaket tellalları durumdan Türkiye'nin etkileneceğini iddia etti. Özellikle Ayçiçek yağı üzerinden algı yaparak "stoğumuz yok" yalanını ortaya attılar. Söz konusu yalana ortak olanlardan biri de Amerikan beslemesi FOX TV. FOX TV ana haberde "Türkiye'nin 1, 5 aylık yağı kaldı" haberlerinin dönmesi Zincir marketlerin ekmeğine adeta bal sürdü.

takvim.com.tr
Özel haber
06.03.2022 16:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 16:42
FOX TV’de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

Dünya günlerdir RusyaUkrayna arasındaki savaşa odaklanmışken Ayçiçek stokları ile ilgili ortaya atılan yalan zincir marketlerin işine yaradı.

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FOX TV’de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

Zincir marketler, Ayçiçek yağının ya etiketini değiştirdi ya da depolara sakladı. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar yüzünden kesilen cezalardan akıllanmayan zincir marketlerdeki durum vatandaşı isyan ettirirken Amerikan beslemesi FOX TV'nin yalandaki payı gözlerden kaçtı.

FOX TV’de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

Asıl amacı halka doğru bilgi verme olan gazeteciliği yerler altına alan FOX TV, Rusya-Ukrayna savaşını işaret ederek "1,5 aylık Ayçiçek yağı stoğumuz kaldı" haberleri girmeye başladı.

FOX TV’de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

Uzman diye çıkardığı kişilerle adeta provokasyon ve felaket tellallığı yapan FOX TV'nin skandal haberi resmen zincir marketlerin ekmeğine yağ sürdü.

FOX TV’de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

FOX TV'nin algı operasyonunu fark eden sosyal medya kullanıcıları "Medya özgürlüğü adı altında, her türlü dalavere çevrilir" diye tepki gösterdi.

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