FOX TV’de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!

Zincir marketler, Ayçiçek yağının ya etiketini değiştirdi ya da depolara sakladı. Stokçuluk ve fahiş fiyatlar yüzünden kesilen cezalardan akıllanmayan zincir marketlerdeki durum vatandaşı isyan ettirirken Amerikan beslemesi FOX TV'nin yalandaki payı gözlerden kaçtı.