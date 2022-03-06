FOX TV'de ayçiçek yağı provokasyonu! Zincir marketlerin ekmeğine resmen bal sürdüler!
Rusya ve Ukrayna savaşını fırsat bilen felaket tellalları durumdan Türkiye'nin etkileneceğini iddia etti. Özellikle Ayçiçek yağı üzerinden algı yaparak "stoğumuz yok" yalanını ortaya attılar. Söz konusu yalana ortak olanlardan biri de Amerikan beslemesi FOX TV. FOX TV ana haberde "Türkiye'nin 1, 5 aylık yağı kaldı" haberlerinin dönmesi Zincir marketlerin ekmeğine adeta bal sürdü.
06.03.2022 16:25 - Son Güncelleme: 06.03.2022 16:42
Uzman diye çıkardığı kişilerle adeta provokasyon ve felaket tellallığı yapan FOX TV'nin skandal haberi resmen zincir marketlerin ekmeğine yağ sürdü.
FOX TV'nin algı operasyonunu fark eden sosyal medya kullanıcıları "Medya özgürlüğü adı altında, her türlü dalavere çevrilir" diye tepki gösterdi.