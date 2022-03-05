Yerli savunma sanayii güçleniyor: ROKETSAN yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücü notuyla paylaştı

Ülkemizin savunma sanayii alanında yaptığı yatırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla TRB-122 Topçu Roketi duyuruldu.
ROKETSAN TRB-122 Topçu Roketi'ni 'Türk topçusunun çelik gücünü' sözleriyle duyurdu. Yapılan paylaşımda TRB-122 Topçu Roketi'nin özellikleri de yer aldı.
ROKETSAN, "Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.