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    • 05.03.2022 20:21
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    • 05.03.2022 20:30
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    Yerli savunma sanayii güçleniyor: ROKETSAN yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücü notuyla paylaştı

    Ülkemizin savunma sanayii alanında yaptığı yatırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Başarılı ve ögü toplayan İHA ve SİHA'ların ardından ROKETSAN'dan da heyecanlandıran bir paylaşım geldi. ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla TRB-122 Topçu Roketi duyuruldu.

    Yerli savunma sanayii güçleniyor

    Ülkemizin savunma sanayii alanında yaptığı yatırımlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla TRB-122 Topçu Roketi duyuruldu.

    ROKETSAN TRB-122 Topçu Roketi'ni 'Türk topçusunun çelik gücünü' sözleriyle duyurdu. Yapılan paylaşımda TRB-122 Topçu Roketi'nin özellikleri de yer aldı.

    ROKETSAN, "Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

        Yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüne sahip TRB-122 Topçu Roketi 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayacak.

        Depolama, taşıma ve ateşleme için kullanılan Pod ile hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlayarak kullanılmaya hazır bulunan 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

        TRB-122 Topçu Roketi 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayacak.
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        Haberler Güncel Yerli savunma sanayii güçleniyor: ROKETSAN yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücü notuyla paylaştı
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