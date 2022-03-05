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    • 05.03.2022 19:54
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    Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı

    Son dakika haberi... Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu (TVF) Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü’nde toplandı.

    Vahdettin Köşkü’nde kritik toplantı! Erdoğan...
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Görüşme Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;

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