Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında Vahdettin Köşkü’nde toplandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Görüşme Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı" ifadelerine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı @RTErdogan'ın başkanlığında Vahdettin Köşkü'nde toplandı. pic.twitter.com/fhnZYMrTAK— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 5, 2022