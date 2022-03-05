İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek

İsrail, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.
İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.
Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.