Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar TB3 SİHA bu yıl, insansız savaş uçağının ilk prototipi 2023'te uçacak
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Onun ilk prototipi inşallah 2023'te uçacak. Çalışmalarımız hızla devam ediyor" açıklamasında bulundu. İHA'larda yerlilik oranının yüzde 93 olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bu, dünyada da rekor sayılabilecek bir yerlilik düzeyidir" ifadelerini kullandı. Bayraktar TB3'e de değinen Baykar Teknoloji Lideri, "Bu yıl içinde uçurmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. "Akıncı'ya yoğun bir ilgi olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, Türkiye dışında iki ülkeyle sözleşme imzalandığını duyurdu.
Türkiye'nin sahip olduğu medeniyetin geçmişte pozitif ilme çok önemli katkılar sağladığını kaydeden Bayraktar, uzaycılığa da önemli katkılar sağladıklarını ancak 17. yüzyıldan sonra teknoloji ve bilimin gelişimine uzak kaldıklarını söyledi.
Türkiye'de 1950'lere kadar hayata geçirilen uçak projelerine değinen Bayraktar, ilk dalgasını yakaladıkları havacılıkta 1950'den sonra geri kaldıklarını kaydetti.
Bayraktar, Baykar'ın kuruluş ve sonraki aşamalarına işaret ederek, 2000'li yılların başında bir aile şirketi olarak küçük bir ekiple çalışmaya başladıklarını, 2004'te Türkiye'nin ilk robot uçağının uçtuğunu, 2007'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine küçük de olsa ilk kez milli bir uçağın girdiğini, 2008'de 5 metrelik uçağın, 2009'da 9 metrelik Bayraktar'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini anlattı.
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Selçuk Bayraktar, savaşın seyrini dünyada değiştiren, şu anda bütün dünyada kendi sınıfının en iyisi olarak görülen ve hakkında her gün yazılar çıkmaya devam eden Bayraktar TB2'nin 2014'te uçuşunu gerçekleştirdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: