Türkiye AKINCI B ile göklerdeki hakimiyetini artıracak: Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü hava aracı

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. 2 X 750 HP olmak üzere toplamda 1500 HP güce sahip olan Bayraktar AKINCI B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek muharip uçağı olarak hizmet verecek. Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda gerçekleştirilen aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla tamamladı.
SIRADA BAYRAKTAR AKINCI C VAR
Envantere giren Bayraktar AKINCI A TİHA, 2 X 450 HP olmak üzere toplam 900 HP güce sahip motorlarla görev yapıyor. Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI C versiyonu ise 2 X 950 HP olmak üzere toplamda 1900 HP motor gücüne sahip olacak. Bayraktar AKINCI C TİHA'nın da ilk uçuşunu yakın zamanda yapması hedefleniyor.
TEST MANEVRALARINI BAŞARIYLA TAMAMLADI
Bayraktar AKINCI B'nin ilk uçuş testini yöneten Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "AKINCI B toplamda 1500 beygir gücüne sahip daha güçlü bir versiyon. Gökyüzüyle buluşan AKINCI B test manevralarını başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.