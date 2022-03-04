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    • 04.03.2022 10:51
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    • 04.03.2022 11:10
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    SON DAKİKA: Dokunulmazlığı kaldırılan PKK gelini Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı

    Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı.

    PKK gelini hakkında soruşturma başlatıldı

    Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

    Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

    Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

    TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI
    Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

    Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

    TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

    NE OLMUŞTU?
    Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'le ilgili son sözü söyledi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

    PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

    Hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, önce hazırlık komisyonunda sonra Karma Komisyonda ele alındı. Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

        Dokunulmazlık dosyalarının son durağı Meclis Genel Kurulu oldu. Semra Güzel, genel kurula gelmedi.

        SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN YARGILANACAK
        Güzel adına savunmayı HDP Grup başkan vekili Hakkı Saruhan Oluç yaptı. Sonrasında 2 fezleke ayrı ayrı oylandı.

        Oylama sonucunda Meclis Genel Kurulu, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

        Böylece Güzel'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmasının yolu da açılmış oldu.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Dokunulmazlığı kaldırılan PKK gelini Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
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