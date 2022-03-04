Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısı ile bir video mesaj yayımladı.
"Topraklarının yüzde 66'sı riskli bölgelerde yer alan ülkemizin önünde; pek çok can ve mal kaybına sebep olan bir deprem gerçeği var." diyerek sözlerine başlayan Bakan Murat Kurum, "Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.
Bakan Kurum, "Bakanlık olarak depremle mücadelemizi milletimizle birlikte güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.
Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum konuşmasına şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2,8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün, sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz."