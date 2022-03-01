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    • 01.03.2022 22:12
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    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı

    Son dakika haberi... HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamayla kaldırıldı. PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

    Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

    Son dakika haberi... Meclis Genel Kurulu, HDP'li Semra Güzel'le ilgili son sözü söyledi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

    PKK'lı bir teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 2 ayrı fezleke hazırlanmıştı.

    Hakkındaki dokunulmazlık dosyaları, önce hazırlık komisyonunda sonra Karma Komisyonda ele alındı. Görüşmeler sonrasında yapılan oylamada komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

    Dokunulmazlık dosyalarının son durağı Meclis Genel Kurulu oldu. Semra Güzel, genel kurula gelmedi.

    SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN YARGILANACAK
    Güzel adına savunmayı HDP Grup başkan vekili Hakkı Saruhan Oluç yaptı. Sonrasında 2 fezleke ayrı ayrı oylandı.

    Oylama sonucunda Meclis Genel Kurulu, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

    Böylece Güzel'in silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanmasının yolu da açılmış oldu.

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    Haberler Güncel HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
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