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    • 04.03.2022 11:18
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    • 04.03.2022 11:28
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    Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na iştirak etti. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemizdeki kadınların bugüne gelen şiddetten eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliğe kadar geniş bir alana yayılan mücadelelerinde yanlarında olduk. Kadınların haklarını savunmak meseleyi birkaç başlığa indirerek değil, onların haklarını teslim etmekle yapılır." şeklinde konuştu.

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    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Kadının temel ve hak özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabüllerin eseridir. İlahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümü gayretle, sabırla mümkündür. Dünyada kimi yerlerde varlığını gördüğümüz sapkınlık dayatması değil kadın insan, erkek insanoğlu irfanından neşet eden erdem mücadelesidir.


    Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak değil onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışı ile yapılır. İşte biz bunun mücadelesini verdik, veriyoruz. Kadınlarımızın çok önemli mesafeler katetmesini sağladık. Kadınların işgücüne katılımını yüzde 27'lerden yüzde 34'lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'lere yaklaştı. Pek çok meslek dalında kadın erkek oranı büyük ölçüde dengelenmiş durumdadır.

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