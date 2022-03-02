Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzağa Meral Akşener de alet oldu! Türkiye'ye Rusya'ya savaş açma çağrısı yaptı

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında denge politikasını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Montrö'den doğan haklarını kullanan Türkiye bir yandan da iki komşusundan da vazgeçmeyeceğini her defasında açıklıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı her açıklamasında da bunun altını çiziyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI
"Türkiye ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçer" diyen Başkan Erdoğan, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile düzenlediği ortak basın toplantısında da "Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke ve her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun." ifadelerini kullandı ve barış çağrısı yaptı.
BAYRAKTAR SİHA ÜZERİNDEN TÜRKİYE ÜZERİNE OYNANAN OYUN
Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna'ya sattığı Bayraktar TB2 SİHA'lar üzerinden de Türkiye üzerine kirli oyunlar kurgulanıyor. Rusya ile müttefik ilişkileri bulunan Türkiye için küresel çevreler savaşı sadece Bayraktar üzerinden görüp Türkiye'nin Rusya ile arasını açmaya ve Türkiye'yi savaşın içine çekmeye çalışıyor.