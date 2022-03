Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzağa Meral Akşener de alet oldu! Türkiye'ye Rusya'ya savaş açma çağrısı yaptı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARIŞ ÇAĞRISI

"Türkiye ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçer" diyen Başkan Erdoğan, dün Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile düzenlediği ortak basın toplantısında da "Türkiye her zaman duruşunu koruyan bir ülke ve her zaman mazlumun, mağdurun yanında olan bir ülke. Çağrımız hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya, bir an önce ateşler kesilsin ve gerek Rusya, gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun." ifadelerini kullandı ve barış çağrısı yaptı.