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    • 02.03.2022 07:55
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    Rusya Ukrayna savaşında Bayraktar TB 2 üzerinden dolduruşa getirme çabaları

    Rusya Ukrayna savaşında son durum tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Savaşta Ukrayna tarafı ise Türkiye'den uluslararası hukuk çerçevesinde aldığı Bayraktar SİHA'ları kullanıyor. Ancak bir kesim Türkiye ile Rusya arasını açmak için sadece bunun Bayraktar'lar üzerinden algı yürütmeye çalışıyor. Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da "Bunlar nasıl şeytanlıklardır?" başlıklı yazısında bu konuyu ele aldı. İşte Tuna'nın o yazısı...

    Bayraktar SİHA’lar üzerinden şeytanlık çabası

    Nasıl demişti Cemil Meriç, "Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri yıksak Avrupalının gözünde Osmanlıyız. Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın..." demişti değil mi?

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin komedyenlik yaptığı dönemdeki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a hakaret ettiği o kırmızı fesli şovunu izleyince, bunların gözünde hiç değişmeyeceğimizi bir kez daha anladım.

    Türk erkekleri Amerikan tıraşı olsalar da, oralarını buralarını dövmeyle doldursalar da bunların gözünde "feslidirler."

        Hülasa, bunların gözünde tüm Türk erkekleri feslidir. Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu "fesli" diye aşağılamaya çalışanlar hariç değil...

        Türk kadınları da istedikleri kadar dekolte giyseler bunların gözünde çarşaflıdırlar!

        Turizm tanıtım materyallerine varıncaya kadar bu böyledir.
            Bayraktar SİHA’lar üzerinden şeytanlık çabası
            Haberler Güncel Rusya Ukrayna savaşında Bayraktar TB 2 üzerinden dolduruşa getirme çabaları
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