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    • Dünya
    • 26.02.2022 15:29
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    • 26.02.2022 15:29
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    Alman medyasından övgü dolu sözler: Rus hava savunma sistemi Bayraktar TB2'ye karşı tamamen etkisiz

    Ermenistan'a karşı Karabağ'da oyun değiştirici etken olan yerli ve milli Bayraktar TB2'ler şimdi de Rusya-Ukrayna savaşıyla gündemde. İki ülkenin silah ve askeri teçhizatlarının konu edildiği Alman televizyon kanalında sunucu, Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsetti. Alman sunucu, "Rus hava savunma sistemi, adından da anlaşılacağı üzere havadan gelecek tehditlere karşı bir savunma sistemi ama Bayraktar TB2'ye karşı tamamen etkisiz." dedi.

    Bayraktar TB2’ye karşı tamamen etkisiz
    Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı tüm dünyanın gündeminde. İki ülkenin silah ve askeri teçhizatlarının konu edildiği Alman televizyon kanalında sunucu, Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsetti.

    Rusya Ukrayna Savaşına Bayraktar TB2 damga vurdu



    Programda, Ukrayna'nın Kırım ilhakından bu yana askeri teçhizatını neredeyse iki katına çıkardığını, son olarak parasını çok özel bir silaha yatırdığından bahsedildi.

    O sırada stüdyoda dev Bayraktar TB2 görülürken, sunucu 'Bir modelini incelemek için buraya getirdik. Ama yer darlığından gerçekte olduğu kadar büyük gösteremiyoruz.' ifadelerini kullandı.



    RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİ BAYRAKTAR TB2'YE KARŞI TAMAMEN ETKİSİZ
    Alman sunucu, "Rus hava savunma sistemi, adından da anlaşılacağı üzere havadan gelecek tehditlere karşı bir savunma sistemi ama Bayraktar TB2'ye karşı tamamen etkisiz." dedi.

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    Haberler Dünya Alman medyasından övgü dolu sözler: Rus hava savunma sistemi Bayraktar TB2'ye karşı tamamen etkisiz
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