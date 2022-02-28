Başkan Erdoğan'dan 6'lı muhalefet masasına 28 Şubat göndermesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bilkent Otel'de "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza törenine katıldı.







Ahlatlıbel Zirvesi'nin ardından yapılan 2. toplantının tarihinin 28 Şubat olarak seçilmesi tepki çekmiş, muhalefet partileri milletin aklıyla dalga geçerek bunda bir kasıt olmadığını savunmuştu.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 6'LI MASAYA GÖNDERME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın Şule Belgeseli 28 Şubat Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan darbe dönemlerini hatırlatarak, "Memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı milletimizin inancının korunması, medeniyet değerlerimizin ihyası yolunda emek veren, acı çeken, fedakarlık yapan tüm büyüklerimizi şükranla yad ediyorum. Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla, darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır. Unutmayacaktır. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz "ifadelerini kullandı.







Başkan Erdoğan'ın 6'lı muhalefet masasının toplantı tarihine işaret ederek "İnancın, düşüncenin, mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka toplantılar yapıyorlar" demesi dikkatlerden kaçmadı.

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