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    • 28.02.2022 13:37
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    • 28.02.2022 13:37
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    Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu vefat etti

    Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah vefat etti. Somuncuoğlu'nun cenazesi, TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.

    AA
    Eski bakanlardan Somuncuoğlu vefat etti

    Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

    TBMM'de yarın düzenlenecek törenin ardından Somuncuoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazı sonrası memleketi Aksaray'da toprağa verilecek.


    SADİ SOMUNCUOĞLU KİMDİR?
    Aksaray'da 1940 yılında dünyaya gelen Somuncuoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.

    Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde bir dönem görev yapan Somuncuoğlu, Türk Ocakları Genel Başkanlığı da yaptı.

    Bir dönem devlet bakanlığı görevinde de bulunan Somuncuoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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    Haberler Güncel Eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu vefat etti
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