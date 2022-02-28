28 Şubat mağdurları Nevin Karakuş ve Asiye Erker coplandıkları üniversitenin önünde 25 yıl sonra özgürlük pozu verdi!

Nevin Karakuş (50): Erzurumlu bir ailenin 5 kızından biri. 1989'da üniversiteye gitmek istedi ama ailesi kati surette kız çocuklarının okumasını istemiyordu. Üstelik, hiç görmediği, tanımadığı öğretmeninin kardeşi ile zorla evlendirildi. Şiddet görünce 1,5 yaşındaki kızıyla baba ocağına döndü. Ailesi 'gelinlikle çıktın ancak kefenle dönebilirsin' düşüncesindeydi. Yavrusundan ayrılmak istemese de maddi bağımsızlığı olmadığı için kızının velayetini kahrolarak eski eşine vermek zorunda kaldı.







Kızına yeniden kavuşmak için o gün karar verdi: "Üniversiteye gideceğim..." Evde gizli gizli sınava çalıştı. İstanbul Üniversitesi Belge, Bilgi Yönetimi Bölümünü kazandı. Bölüm birincisi oldu. Kızı, onu 'teyze' biliyordu. Tüm bu acılarının içinde 28 Şubat postmodern darbesi yaşadı. Derslere sınavlara alınmadı, okuldan atıldı. Günlerce eylemlere, yürüyüşlere katıldı, coplandı, ölümle burun buruna geldiği anlar oldu, Ahmet Kaya ile yan yana DGM'de ifadesi alındı. Diplomasını 13 yıl sonra alabildi.



"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun." diyen Karakuş, "Bize özgürlüğümüzü verdi. Bir tek Müslümanlar için değil, Türkiye'de yaşayan her inanç ve kimlikten olan insan için." ifadelerini kullandıktan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi: "Helalleşme teklifi trajikomik. Tüm hayallerimi, umutlarımı, içimdeki neşeyi aldılar. Helalleşmek bu kadar basit mi? Kızımdan ayrı geçirdiğim yıllarımı bana geri verebilecekse helalleşelim.

Asiye Erker (50): Üniversite hocalarının deyimiyle nam-ı diğer Çalıkuşu Asiye doğma büyüme İstanbullu. Sabah'ın haberine göre onun da ailesi "kız çocukları okumaz okusa da bir işe yaramaz" görüşündeydi. Ancak o eğitiminden vazgeçmedi. İlk, orta ve lise eğitimini dışardan okudu. Üniversiteye gidebilmek için çocuk baktı, dikiş dikti. Ve sonunda İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Bölüm birincisi olarak bitirdi. Hayali olan akamedisyenlik için tek adım kalmıştı: Yüksek lisans... Ancak yüksek lisansa başladığında 28 Şubat darbesi patlak verdi. O da coplandı, hakaretlere uğradı, inancı yüzünden aşağılandı, kurt köpekleri üstüne salındı ve hayatını kaybetme ihtimaliyle yüz yüze geldi. Yılmadı, vazgeçmedi direndi. Kız arkadaşlarıyla birlikte saçlarını kökünden kesip, uçlarına isimlerini yazıp bir çuvala koydular ve Süleyman Demirel'e gönderdiler. Sonunda bin 800 sayfalık tezini verip yüksek lisansı bitirdi. Hâlen öğretmenlik yapan Erker, "Hem, Haydi Kızlar Okula Kampanyası yapıp hem bu kadar zorluklarla okumuş kadınların önüne bu kadar zor bir hayat çerçevesi çizmeleri koskoca bir yalandı. Türkiye 28 Şubat'ta, ara nesil edebiyatı gibi ortada kalan, parası olmayan; yurtdışında, özel kolejlerde okumayan binlerce kız erkek çocuğunun ümitlerini kaybetti." dedi.