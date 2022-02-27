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    • 27.02.2022 09:17
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    Casusları adliyede konuk etmiş! İran'ın casusluk girişimi soruşturmasında yeni gelişme

    İran istihbaratının Türkiye'de yapmaya çalıştığı ancak MİT'in radarına takılan "muhalif kaçırma operasyonu"na ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. HSK tarafından açığa alınan ve "askeri ve siyasi casusluk" suçlamasıyla tutuklanan Savcı Davut Yılmaz'ın İranlı istihbaratçıları Anadolu Adliyesi'ndeki makamında ağırladığı ortaya çıktı.

    İran’ın casusluk girişimi soruşturmasında yeni gelişme

    Elde edilen bilgilere göre; 2019 Mart ayında hücrede yer alan İhsan Sağlam, Morteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, İran'da üst düzey istihbaratçılar tarafından özel korumalı bir evde 2 ay boyunca ağırlandı. Kendisine, Savcı Yılmaz'la direkt olarak temas kurulma ihtimali soruldu. Sağlam'ın savcı Yılmaz için, "Bana ne kadar güvendiyseniz ona da o kadar güvenebilirsiniz. Sağlam bir arkadaşımızdır" dediği öne sürüldü.

    Bunun üzerine İran İstihbaratına bağlı Murteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, Savcı Davut Yılmaz'a İranlı muhalifleri kaçırma teklifini iletmek için görevlendirildi.

    Sanjari'nin iddialarına göre Savcı Yılmaz, bu teklifi, kendisinin bir ekibinin olduğunu söyleyerek, kaçırılacak kişinin Türk olmaması ve işin İhsan Sağlam'dan alınıp tamamen kendisine verilmesi şartlarını sunarak kabul etti. Yılmaz'ın 2 polisle bağlantılı olduğu ve İranlı muhalifleri kaçırmak için ekip kurduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Casusları adliyede konuk etmiş! İran'ın casusluk girişimi soruşturmasında yeni gelişme
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