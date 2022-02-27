Casusları adliyede konuk etmiş! İran'ın casusluk girişimi soruşturmasında yeni gelişme

Elde edilen bilgilere göre; 2019 Mart ayında hücrede yer alan İhsan Sağlam, Morteza Sultan Sanjari ve İran ordusu askeri istihbarat biriminden Sayed Mehdi Hossaini, İran'da üst düzey istihbaratçılar tarafından özel korumalı bir evde 2 ay boyunca ağırlandı. Kendisine, Savcı Yılmaz'la direkt olarak temas kurulma ihtimali soruldu. Sağlam'ın savcı Yılmaz için, "Bana ne kadar güvendiyseniz ona da o kadar güvenebilirsiniz. Sağlam bir arkadaşımızdır" dediği öne sürüldü.