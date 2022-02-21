İranlı muhalif Golshani'yi kaçırmak için kurulan hücreyi MİT bozguna uğrattı

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunun yeni ayrıntılarına ulaşıldı. Savunma sanayii alanında önemli yatırımları bulunan İsrailli işadamı Yair Geller'e yönelik suikast hazırlığında olan 9 kişilik casusluk hücresinin İsrailli işadamından önce de İran'dan Türkiye'ye göç eden bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'yi kaçırmak için keşif-istihbarat çalışması yaptığı saptandı. İran gizli servisi MOİS'in, Golshani'nin kaçırılması için iki ayrı hücre kurdurduğu ortaya çıkarıldı. Bu casusluk hücrelerinden birinin, 2015 yılından itibaren İran'da kendisine yönelik baskılar nedeniyle ilk önce Ankara, ardından ise Zonguldak'a yerleşen Golshani'yi evine kadar takip edip fotoğrafladığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre; Golshani'nin adresine ilk keşif faaliyetini, İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast amacıyla keşif yapan ekip gerçekleştirdi.
2015'TE TÜRKİYE'YE GÖÇ ETTİ: Shahnam Golshani, 2012 yılında İran ekonomisine zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 2013 yılında beraat etti, ancak 810 gün boyunca cezaevinde tutuklu kaldı. İran'daki yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki parasına el konulan ve geri verilmeyen Golshani, cezaevinden ancak 2014 yılında çıkabildi. İran'da bulunduğu süre zarfında çok sayıda tehdit aldı ve İran istihbaratının radarına girdi. Golshani, 2015 yılında baskılara dayanamayarak Türkiye'ye göç etti.
MUHALİF YAYINLARINA DEVAM ETTİ: Golshani'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında sosyal medya hesapları üzerinden İran'daki ekonomik gelişmelerin olumsuz seyrettiğine ilişkin yayınlarına devam etmesi, hali hazırda zaten radarında olduğu İran istihbaratının eylem aşamasına geçmesini tetikledi. İran istihbarat görevlileri tarafından Golshani'nin takip edilip fotoğraflarının çekilmesi talimatı verildi. Bunun üzerine İran asıllı Yasin Taheremamkendi'nin başında bulunan İranlı 9 kişilik casusluk hücresi, geçtiğimiz yılın başlarında Zonguldak'ta bulunan Golshani'nin ikametine kadar gidip fotoğrafladı. Fotoğraflama işlemini İsrailli işadamının ikametinin ve işyerini gözetleyen Osman Çolak gerçekleştirdi. Çolak, çektiği fotoğrafları Nihat Biçer isimli hücre üyesine yolladı. Nihat Biçer ise çektiği fotoğrafları ve bilgileri 989141...75 no'lu İran hattına gönderdi. Biçer'in bu numarayla yaptığı sohbet içeriklerinde, Golshani'nin adresinin tespit edilmesini isteyenlerin İran Devlet Dairesi ve devlet yetkilisi kişiler olduğunu beyan eden yazışmalara rastlandı.