İranlı muhalif Golshani'yi kaçırmak için kurulan hücreyi MİT bozguna uğrattı

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunun yeni ayrıntılarına ulaşıldı. Savunma sanayii alanında önemli yatırımları bulunan İsrailli işadamı Yair Geller'e yönelik suikast hazırlığında olan 9 kişilik casusluk hücresinin İsrailli işadamından önce de İran'dan Türkiye'ye göç eden bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'yi kaçırmak için keşif-istihbarat çalışması yaptığı saptandı. İran gizli servisi MOİS'in, Golshani'nin kaçırılması için iki ayrı hücre kurdurduğu ortaya çıkarıldı. Bu casusluk hücrelerinden birinin, 2015 yılından itibaren İran'da kendisine yönelik baskılar nedeniyle ilk önce Ankara, ardından ise Zonguldak'a yerleşen Golshani'yi evine kadar takip edip fotoğrafladığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre; Golshani'nin adresine ilk keşif faaliyetini, İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast amacıyla keşif yapan ekip gerçekleştirdi.