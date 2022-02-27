Son dakika: Ukraynalılar meskun mahal savaşı veriyor! Siviller barikat kurup molotof kokteyli yapıyor

SOKAK SAVAŞI
Öte yandan şehrin hemen kuzeyindeki termik santralının kontrolü için de iki ordu arasında çatışma çıktı. Ukrayna tarafı, santralın başarıyla savunulduğunu açıkladı. Şehre çıkan yollardan bazıları patlatıldı. Yerel medya bunların Ukrayna ordusu tarafından Rusları yavaşlatmak için yapılmış bilinçli eylemler olduğunu söyledi.
SİVİLLER BARİKAT KURUYOR
Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, yasak saatlerinde dışarıda görülen tüm sivillerin düşman sabotaj timleri olarak algılanarak hedef alınacağını bildirdi.