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    • 27.02.2022 09:41
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    Son dakika: Ukraynalılar meskun mahal savaşı veriyor! Siviller barikat kurup molotof kokteyli yapıyor

    Son dakika... Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi dördüncü gününde daha da şiddetlendi. Ancak Ukrayna inanılmaz bir direniş sergiliyor. Önceki gece başkent Kiev’de çok zor geçti. En az 50 patlama yaşanırken, şiddetli çatışmalar çıktı. Hem Ukraynalı askerler hem de silahlanan Kiev halkı, sokaklarda gerilla savaşına başladı.

    Son dakika: Ukraynalılar meskun mahal savaşı veriyor!

    Rus ordusu, başkent Kiev'i ele geçirmek için bastırıyor. Önceki gece Ukrayna güçleri, Rus askerini kentin dışında tutmayı başardı. İngiliz istihbaratına göre, Rus güçleri şehre 30 km mesafede konuşlu bekliyor.

    SOKAK SAVAŞI

    Öte yandan şehrin hemen kuzeyindeki termik santralının kontrolü için de iki ordu arasında çatışma çıktı. Ukrayna tarafı, santralın başarıyla savunulduğunu açıkladı. Şehre çıkan yollardan bazıları patlatıldı. Yerel medya bunların Ukrayna ordusu tarafından Rusları yavaşlatmak için yapılmış bilinçli eylemler olduğunu söyledi.

    SİVİLLER BARİKAT KURUYOR

    Bu arada Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, geceleri sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatarak, yasak saatlerinde dışarıda görülen tüm sivillerin düşman sabotaj timleri olarak algılanarak hedef alınacağını bildirdi.

        Klitschko, "Gece zorluydu. Ama başkentte hiç Rus askeri yok" diye konuştu. Silahlanan Kiev halkı, Ukraynalı askerlerle omuz omuza başkent sokaklarında direniş başlattı. Beresteiska metro istasyonu ve hayvanat bahçesi yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşandı.

        Ukrayna silahlı kuvvetleri, işgalin başından beri 3500 Rus askerini öldürdüklerini, 200'ünü rehin aldıklarını iddia etti. 14 Rus uçağı, sekiz helikopter ve 102 tankı vurduklarını açıkladı.

        Rusya tarafı ise Ukrayna'ya ait 14 hava üssü ve 19 komuta tesisi dahil 821 askeri yapının imha edildiğini açıkladı. Yedi savaş uçağı, yedi helikopter, dokuz insansız hava aracı, 87 tank ve sekiz askeri geminin de yok edildiği bilgisi verildi.
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        Haberler Güncel Son dakika: Ukraynalılar meskun mahal savaşı veriyor! Siviller barikat kurup molotof kokteyli yapıyor
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