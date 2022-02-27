Bugün kandil mi? 27 Şubat Pazar 2022 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç kandili ibadetleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İslam alemi faizletinin bol olduğu kandil günlerini heyecanla bekliyor ve Allah'a bol bol ibadet etmek, tövbe etmek için 2022 Diyanet takvimine göre tarih araştırması yapıyor. İşte Miraç Kandili hakkında merak edilen tüm bilgiler...
BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi
1 Mayıs: Arefe
2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
8 Temmuz: Arefe
9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
8 Ağustos: Aşure Günü
7 Ekim: Mevlid Kandili