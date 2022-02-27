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    Bugün kandil mi? 27 Şubat Pazar 2022 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç kandili ibadetleri neler?

    Sabah saatlerinden itibaren tüm illerden Müslüman vatandaşlar Bugün kandil mi? 27 Şubat Pazar 2022 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek sorularına yanıt arar oldu. İslam dünyası için büyük öneme sahip olan mübarek üç aylar devam ediyor ve kandil günleri de en merak edilen tarihler arasında yer alıyor. Bol bol ibadetlerini yerine getirenler kandil gecelerini de değerlendirmek ve dualarla, tövbelerle geçirmek istiyor. Peki Miraç kandili ibadetleri neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bugün kandil mi?

    Bugün kandil mi? 27 Şubat Pazar 2022 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç kandili ibadetleri neler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İslam alemi faizletinin bol olduğu kandil günlerini heyecanla bekliyor ve Allah'a bol bol ibadet etmek, tövbe etmek için 2022 Diyanet takvimine göre tarih araştırması yapıyor. İşte Miraç Kandili hakkında merak edilen tüm bilgiler...

    BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili

        Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamıyla itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukü bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye denir.

        MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

        1- Oruç Tutmak

        Recep ayının 27. gecesine denk gelen Mîraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar.

        2- Kaza namazı ve Nafile Namazı Kılmak

        Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        3- Kur'ân-ı Kerîm Okumak

        Mîraç gecesinde Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

        4- Tevbe İstiğfar Etmek

        Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

        Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

        Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

        "Rasûlullâh'a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279)

        5- Dua Etmek

        Bu mübârek geceler, Rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

        6- Salavat Getirmek

        Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.

        Ayet-i kerîmede buyrulur:

        "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

        7- Sadaka Vermek

        Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belâlardan muhâfaza edeceği, buna ilâveten sadaka sahibini muhabbetullâh'a nâil eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesnâ geceler de sadaka vermeye en güzel vesilelerdir.



        Zira Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur:

        "Allah yolunda infâk edin! Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri (iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları) sever." (el-Bakara, 195)
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        Haberler Güncel Bugün kandil mi? 27 Şubat Pazar 2022 bugün Miraç Kandili mi idrak edilecek? Miraç kandili ibadetleri neler?
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