İran ajanlarıyla bağlantısı ortaya çıkan Davut Yılmaz ‘casusluk’ suçundan tutuklandı

Geçen ay MİT operasyonuyla çökertilen İran istihbarat şebekesine yönelik soruşturmada, casuslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli savcı Davut Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yılmaz'ın, Türkiye'de yaşayan İranlı muhalifleri yakalayarak İran'a kaçırmak isteyen İran istihbaratı ile işbirliği yaptığı, İran istihbaratının operasyonları yürütmek için Yılmaz ve "By Sağlam" savunma şirketi sahibi İhsan Sağlam ile anlaştığı ileri sürüldü.
8 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINDI
Aynı şebekenin içinde Yılmaz ve Sağlam'ın yanı sıra bir polis, bir emekli albay, emekli astsubaylar ve bazı İranlı şahıslar bulunduğu belirlendi. Sabah'ta yer alan habere göre, 8 Şubat'tan beri açıkta olan savcı Davut Yılmaz, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.