Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö mesajı: Harfi harfine uygulayacağız! Putin'e flaş yanıt

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas gerilimi sonrası başlayan savaş sürerken Vladimir Putin'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Vladimir Putin Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulundu. Putin, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN PUTİN'E YANIT: KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Putin'in çağrısına yönelik bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bu çağrıyı yadırgadık. Doğru bir çağrı değil, kabul edilemez bir çağrıdır" ifadelerini kullandı.

MONTRÖ'YÜ HARFİYEN UYGULAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Montrö Anlaşmasını tüm maddeleriyle birlikte uygulayacağız. Daha önce harfi harfine, çifte standarda düşmeden uyguladığımız gibi uygulayacağız"

Montrö'nün 19. maddesinde bir geminin kendi üssüne dönme talebi olduğu takdirde izin verildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı, "Türkiye Montrö'yü tamamen uygulayacak" diye konuştu.